Heidelberg-Bergheim: Alte Bergheimer Straße ab 6. Oktober bis 30. Januar 2026 voll gesperrt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Alte Bergheimer Straße im Stadtteil Bergheim wird ab Montag, 6. Oktober 2025, auf Höhe der Hausnummer 4 voll gesperrt. Dort wird eine Baustelle mit Kranaufbau und einem Tunnelgerüst eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 30. Januar 2026. In dieser Zeit wird der Verkehr vor Ort folgendermaßen geführt:

• Autofahrende werden vor Ort über umliegende Straßen umgeleitet.

• Radfahrende werden aus Richtung Römerstraße über die Bergheimer Straße in die Poststraße umgeleitet. Aus Richtung Poststraße wird über die Bergheimer Straße und die Alte Glockengießerei umgeleitet.

• Die Grundstücke in der Alten Bergheimer Straße bleiben aus beiden Richtungen bis zum Baustellenbereich erreichbar.

• Zu Fuß kann der Baustellenbereich jederzeit passiert werden.

Weitere städtische Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg