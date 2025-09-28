Speyer – Unfall mit Personen und hohem Sachschaden



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 27.09.2025 befuhren ein 43-jähriger Audi-Fahrer und ein 35-jähriger Kia-Fahrer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Landstraße zwischen Speyer und Schifferstadt.

Der Audi-Fahrer wollte nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Kia-Fahrer. Daraufhin kam es zu einem Frontalzusammenstoß im Einmündungsbereich. Beide Kia-Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und mussten medizinisch betreut werden. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Der Verkehr musste durch die eingesetzten Beamten für die Dauer der Unfallaufnahme gelenkt werden. Der entstandene Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen