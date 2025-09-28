Schifferstadt/Heßheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. KFZ-Zulassungsaußenstelle in Heßheim am 30.09. und 01.10. geschlossen.
Die KFZ-Zulassungsaußenstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Heßheim muss wegen einer kurzfristig anberaumten Schulung am Dienstag, 30. September und Mittwoch, 1. Oktober geschlossen bleiben. Die Zulassungsstelle in der Bahnhofstraße in Schifferstadt ist von der Schließung nicht betroffen und wie folgt geöffnet:
Dienstag: 7:30 – 12:00 Uhr nur nach vorheriger Terminvereinbarung
Mittwoch: 7:00 – 12:00 Uhr ohne Termin
Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis.
KfZ-Zulassungsstellen in Schifferstadt und Heßheim vom 07.10. – 09.10. geschlossen
Die Zulassungsstellen des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt und Heßheim müssen wegen einer Systemumstellung von Dienstag, 7. Oktober bis einschließlich Donnerstag, 9. Oktober geschlossen bleiben.
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis – Infos der KfZ Zulassungsstelle
