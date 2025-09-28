Ludwigshafen – Taser-Einsatz in Friesenheim

Ludwigshafen/Ludwigshafen-Friesenheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Morgen des 28.09.2025 kam es in der Sternstraße in Ludwigshafen zu einem Taser-Einsatz, nachdem eine randalierende Person in einer Bar gemeldet wurde. Gegen 03:42 Uhr warf der 47-jährge Verantwortliche laut Zeugenaussagen mehrere Glasflachen um sich und hielt ein großes Messer in der Hand. Der 47-Jährige verhielt sich bei Erblicken der Polizei unmittelbar aggressiv und zog erneut das Messer. Durch den Einsatz des Tasers konnte dieser zu Boden gebracht und gefesselt werden. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 1,28 Promille und wurde in einer psychiatrische Einrichtung vorgestellt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Ludwigshafen/Ludwigshafen-Hemshof (ots) Am vergangenen Samstag, den 27.09.2025, kam es im Friedenspark gegen 13:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 23-Jährigen und einem 20-Jährigen aus Ludwigshafen. Laut Zeugenaussagen zog der 20-Jährige hierbei auch eine Schreckschusswaffe und bedrohte sein Gegenüber. Der 23-Jährige schlug daraufhin mit einem Ast auf seinen Angreifer ein. Die Parteien konnten durch einen dritten ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstagnachmittag fand um 16:30 Uhr die Spielbegegnung der beiden Drittligisten SV Waldhof Mannheim und Rot-Weiss Essen im Mannheimer Carl-Benz-Stadion statt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Anreise zum Stadion verlief ohne besondere Vorkommnisse. Während der Spielphase zündeten Gästefans immer wieder pyrotechnische Erzeugnisse im Stadion. Nach dem Spiel gab es wiederholte Provokationen ... Mehr lesen»
- A6 / Sinsheim-Steinsfurt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen schlangenlinienfahrenden 5-er BMW auf der BAB 6, Höhe Sinsheim, in Fahrtrichtung Heilbronn. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der besagte Pkw konnte wenig später auf der BAB 6 durch eine Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Heidelberg, Außenstelle Walldorf, festgestellt werden. In der ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag gegen ca. 13:30 h, kam es im Ludwigshafener Friedenspark zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen waren daran mehrere Personen beteiligt, nach Zeugenaussagen soll es sich um eine Gruppe von drei bis vier Migranten gehandelt haben. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wie auf dem vorliegenden Bild zu sehen ist, wurden ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Heinigstraße ist für Autos wieder mit zwei Spuren befahrbar. Der rote Belag wurde abgefräst. Die Maßnahme soll die angespannte Verkehrssituation im Bereich der Baustelle für die künftige Helmut-Kohl-Allee entschärfen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell kommt es auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Aufgrund der Sperrmaßnahmen rund um die Unfallstelle kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagabend, kurz vor 21:00 Uhr kam es im Stadtteil Mannheim-Feudenheim, in Höhe der Kreuzung Wingertsbuckel (K9753) / Am Aubuckel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der vor Ort, wohl im Bereich einer Fußgängerfurt querende Radfahrer, wurde von dem Pkw-Fahrer erfasst und mehrere Meter weit ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Erneut ist es zu Vandalismus an einer öffentlichen Toilettenanlage gekommen: Dieses Mal wurde im Konrad-Adenauer-Park eine Kabinentür so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Stadt Speyer hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Trotz der Beschädigung bleibt die ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Michael Wagner MdL mit CDU-Landtagsfraktion zur Klausurtagung in Brüssel – Austausch über europäische Herausforderungen mit hoher Bedeutung für Rheinland-Pfalz INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) nahm gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz an einer mehrtägigen Klausurtagung in Brüssel teil. Im Mittelpunkt standen die aktuellen europäischen Herausforderungen und deren unmittelbare Bedeutung für Rheinland-Pfalz. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, 26. September 2025, kam es gegen 17:15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einer Betriebsunterbrechung im Steamcracker der BASF SE in Ludwigshafen. Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen; das überschüssige Gas wird über eine Fackel verbrannt. Dabei kommt es zu einem weithin sichtbaren Feuerschein sowie zu Lärm- und Rußentwicklung, die ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – NACHTRAG – Streitigkeiten im Friedenspark – Schreckschusswaffe sichergestellt
Mannheim – Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim gegen Rot-Weiss Essen – Polizeiliche Einsatzbilanz
Sinsheim – Verfolgungsfahrt mit glücklichem Ende
Ludwigshafen – Vorfall im Friedenspark – Polizei mit größerem Aufgebot vor Ort
Ludwigshafen – Heinigstraße wieder mit zwei Autospuren
Mannheim – ERSTMELDUNG – Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Kurt-Schumacher-Brücke Fahrtrichtung Lu
Mannheim – Radfahrer bei Unfall getötet – Autofahrer flüchtet
Speyer – Erneut Vandalismus an öffentlicher Toilette
Speyer – Michael Wagner MdL mit CDU-Landtagsfraktion zur Klausurtagung in Brüssel
Ludwigshafen – BASF Aktuell – Fackeltätigkeit am Steamcracker
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht
Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück
Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-