Heidelberg – „Wehrhaft. Innovativ. Bereit?“ Was unsere Industrie zur Verteidigung beitragen kann! Einladung zum Vortrag und zur Diskussion am 2. Oktober im DAI Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zeitenwende in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik stellt nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die Industrie, Forschung und Politik vor grundlegende Herausforderungen. Wie können staatliche Strukturen und privatwirtschaftliche Kapazitäten zusammengedacht werden, um Deutschland tatsächlich verteidigungsfähig zu machen? Welche Rolle spielen dabei Technologie, Innovation und die Industriekompetenz am Standort Baden-Württemberg?Zu diesen Fragen lädt die CDU-Landtagskandidatin für Heidelberg, Nicole Huber, zu einer öffentlichen Abendveranstaltung mit einem Impulsvortrag und anschließender Diskussion ein. Zu Gast ist:

Dr. Hans Christoph Atzpodien,

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie e. V. (BDSV)

Ablauf:

• Begrüßung: Nicole Huber, Landtagskandidatin für Heidelberg

• Impulsvortrag: Dr. Hans Christoph Atzpodien (ca. 45 Minuten)

• Anschließend: Gespräch und Diskussion mit dem Publikum

• Fragen aus dem Plenum möglich

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ort und Zeit:

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 19:00 Uhr

DAI Heidelberg, Bibliothek (2. OG), Sofienstraße 12, 69115 Heidelberg

Quelle: CDU Landtagskandidatin Nicole Huber