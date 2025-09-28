Heidelberg – Ugly am Neckar – Fahrradführung durch Heidelberg am 1. Oktober



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Abschluss seiner diesjährigen Stadtführung präsentiert Helmut van der Buchholz am Mittwoch, den 1. Oktober eine Tour durch Heidelberg. Unter dem Titel „Ugly am Neckar – Heidelberg, wie es niemand mag“ geht es ca. zwei Stunden durch die dritte Großstadt im Rhein-Neckar-Dreieck. Start ist mit dem Fahrrad um 18:00 Uhr am Hauptbahnhof Heidelberg, Hinterausgang Nordwest (siehe Anlage).

Das schöne Heidelberg gilt als Sehnsuchtsort der deutschen Romantik. Doch neben der Idylle aus Schloss, Philosophenweg und Heiliggeistkirche gibt es auch hier manches zu entdecken, worüber mal lieber den Mantel des Schweigens decken würde.



Zwischen Hauptbahnhof und Karlstor lassen sich einige Fehlentwicklungen und Bausünden entdecken, die sich hier ausgebreitet haben, „weil es nicht anders ging“, und die belegen, dass unschöne Anblicke kein Monopol neuzeitlicher Industriemetropolen am Rhein sind.

Die Tour ist auf ca. zwei Stunden ausgelegt, kosten die Teilnehmer*innen kein Geld und finden bei (fast) jeder Witterung statt. Eine anschließende Einkehr mit Raum für Diskussionen ist nicht ausgeschlossen. Eine Anmeldung zu den Touren ist nicht erforderlich, aber über helmut@helmutvan.de möglich.

Quelle: Helmut van der Buchholz