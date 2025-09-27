Speyer – Michael Wagner MdL mit CDU-Landtagsfraktion zur Klausurtagung in Brüssel

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Michael Wagner MdL mit CDU-Landtagsfraktion zur Klausurtagung in Brüssel – Austausch über europäische Herausforderungen mit hoher Bedeutung für Rheinland-Pfalz

Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) nahm gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz an einer mehrtägigen Klausurtagung in Brüssel teil. Im Mittelpunkt standen die aktuellen europäischen Herausforderungen und deren unmittelbare Bedeutung für Rheinland-Pfalz. „Schon die ersten Gespräche haben einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig der enge Austausch mit unseren Partnern im Europäischen Parlament ist. Viele Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, wirken direkt bis in unsere Regionen hinein“, so Wagner.

Im Gespräch mit Manfred Weber, dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion, stand die Asyl- und Migrationspolitik im Fokus. Dabei wurde klar, wie sehr europäische Weichenstellungen auch die Landespolitik in Rheinland-Pfalz prägen. „Gerade in Zeiten weltpolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist der enge Austausch mit unseren europäischen Partnern entscheidend“, betonte Wagner. Mit dem rheinland-pfälzischen Europaabgeordneten Ralf Seekatz ging es um die Frage, wie Rheinland-Pfalz in Brüssel noch stärker Gehör finden kann. Dr. Angelika Niebler, Co-Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, gab der Fraktion wichtige Einblicke in Fragen der europäischen Verteidigungspolitik – ein Thema, das angesichts der aktuellen Lage in Europa besondere Bedeutung hat.

Neben politischen Gesprächen standen auch wirtschaftliche Themen auf der Agenda. Vertreterinnen und Vertreter der BASF berichteten über Herausforderungen in den Bereichen Standortsicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Mit Roberta Metsola, der Präsidentin des Europäischen Parlaments, wurden weitere Zukunftsfragen wie Energieversorgung, Landwirtschaft, Migration und Sicherheitspolitik intensiv diskutiert.

„Europa ist für Rheinland-Pfalz aus seiner zentralen Lage und den zahlreichen Grenzübergängen nach Frankreich, Luxemburg und Belgien von immenser Bedeutung, da es die Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Realisierung von EU-Förderungen bildet. Die EU ermöglicht Rheinland-Pfalz den Zugang zu einem großen Binnenmarkt mit Wachstumschancen und fördert Projekte in Bereichen wie Bildung, Energiewende und Gesundheit, wodurch die Vorteile eines zusammenwachsenden Europas für die Bürger greifbar werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Brücke zwischen Mainz, Brüssel und den Menschen in unseren Wahlkreisen aktiv schlagen“, so Wagner. Der Abgeordnete erinnerte dabei auch an die Worte von Helmut Kohl, dem Ehrenbürger Europas: „Europa war und ist eine Frage von Krieg und Frieden.“ Dieser Satz, so Wagner, zeige gerade heute eindrücklich, wie unverzichtbar eine starke, handlungsfähige und solidarische Europäische Union sei.

Quelle: Michael Wagner (CDU) Landtagsabgeordneter