Speyer – Hochwasserlage: Entwarnung für Speyerbach, Woogbach und Gieshübelbach

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach den intensiven Regenfällen der vergangenen Tage hat sich die Situation an den Speyerer Gewässern weiter entspannt. Eine Kontrolle am heutigen Freitagmorgen an mehreren relevanten Punkten entlang des Gieshübelbachs – darunter die Unterführung an der B9, der Rechen Steiner sowie der Abzweig an der Mühlturmstraße – hat ergeben, dass die Abflusswege frei und die Wasserstände unproblematisch sind.

Auch für den Speyerbach und den Woogbach kann nach erneuter Kontrolle heute Morgen Entwarnung gegeben werden. Beide Bäche führen zwar noch leicht erhöhte Wasserstände, transportieren aber so gut wie kein Treibgut. Eine akute Gefährdung besteht nicht.

Im Bereich des Fangrechens Steiner hat sich ein Container mit Schwemmgut gefüllt. Dieser wird noch im Laufe des Tages geleert, um die volle Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen.

Die Stadt Speyer bedankt sich bei der Bevölkerung für die Aufmerksamkeit und das rücksichtsvolle Verhalten während der angespannten Wetterlage. Die Situation wird weiterhin routinemäßig überwacht.

Quelle Stadt Speyer