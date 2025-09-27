Speyer – Erneut Vandalismus an öffentlicher Toilette

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Erneut ist es zu Vandalismus an einer öffentlichen Toilettenanlage gekommen: Dieses Mal wurde im Konrad-Adenauer-Park eine Kabinentür so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Stadt Speyer hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Trotz der Beschädigung bleibt die Anlage geöffnet, da mehrere Kabinen zur Verfügung stehen. Eine Ersatzbestellung für die Tür ist bereits in die Wege geleitet. Ob es sich um ein Standardmaß handelt – und damit um eine kurzfristig umsetzbare Lösung – ist derzeit noch offen.

Der Konrad-Adenauer-Park ist ein beliebter Aufenthaltsort in der Innenstadt, insbesondere für Familien mit Kindern. Umso bedauerlicher ist es, dass gerade dort Infrastruktur mutwillig beschädigt wird – zumal es sich um die nächstgelegene Anlage zur derzeit geschlossenen Toilette am Hauptbahnhof handelt.

Die Toilette am Hauptbahnhof ist aktuell außer Betrieb, nachdem sie am vergangenen Wochenende ebenfalls Ziel von Vandalismus geworden ist. Auch in diesem Fall wurde Anzeige erstattet. Die Reparaturmaßnahmen sind in Vorbereitung.

Die Stadt weist darauf hin, dass Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen nicht nur unsolidarisch, sondern auch kostenintensiv ist: Die entstehenden Schäden werden aus Steuermitteln finanziert – also von der Allgemeinheit getragen. Öffentliche Toiletten sind ein wichtiger Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge und insbesondere für Familien, ältere Menschen oder Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen unverzichtbar. Außerdem bittet die Stadtverwaltung um Hinweise auf mögliche Täter*innen und dankt allen, die sich für den sorgsamen Umgang mit dem öffentlichen Raum einsetzen.

Bildnachweis: Stadt Speyer