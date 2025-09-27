Offenbach an der Queich – Einbruch in Bäckerei

Offenbach an der Queich/Landau/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) -In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in der Luitpoldstraße in Herxheim bei Landau ein. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich wohl über die Haupteingangstür Zugang und entwendeten die Trinkgeldkasse.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Täter bzw. Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.