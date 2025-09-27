Ludwigshafen – Vorfall im Friedenspark – Polizei mit größerem Aufgebot vor Ort

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag gegen ca. 13:30 h, kam es im Ludwigshafener Friedenspark zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen waren daran mehrere Personen beteiligt, nach Zeugenaussagen soll es sich um eine Gruppe von drei bis vier Migranten gehandelt haben.

Wie auf dem vorliegenden Bild zu sehen ist, wurden einige der Beteiligten von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und fixiert. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls gibt es bislang keine offiziellen Angaben.

Die Polizei teilte auf Nachfrage lediglich mit, dass die Ermittlungen noch andauern. Man müsse zunächst Zeugenaussagen auswerten und die Abläufe des Geschehens klären, bevor weitere Informationen veröffentlicht werden können.

MRN-News wird nachberichten.