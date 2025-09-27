Ludwigshafen – Seniorenrat lädt zur Infoveranstaltung „Erste Hilfe für den Notfall“ ein

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen bietet in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst am Mittwoch, 16. Oktober, von 9:30 bis 12:00 Uhr eine Informationsveranstaltung

im Franz-Siegel-Haus, Wegelnburgstraße 59, 67065 Ludwigshafen-Mundenheim an.

Unter dem Titel „Was tun bei Sturz, Schlaganfall, Herzinfarkt und mehr“ erhalten Interessierte praxisnahe Hinweise, wie sie in Notfallsituationen richtig reagieren können.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: „Wie kann ich helfen?“, „Was soll(te) ich tun?“ und „Welche ersten Maßnahmen sind wichtig?“.

Ein Mitglied des Malteser Hilfsdienstes gibt hierzu verständliche und alltagsnahe Tipps, die auch ohne medizinische Vorkenntnisse leicht umzusetzen sind.

Die Teilnahme ist besonders für ältere Menschen sowie deren Angehörige hilfreich, um im Ernstfall sicher und besonnen handeln zu können.

Der Kostenbeitrag beträgt 4,00 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter 0621-5042543 oder per E-Mail an info@seniorenrat-ludwigshafen.de erfolgen.

Quelle: Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen e.V.