Ludwigshafen – Heinigstraße wieder mit zwei Autospuren

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Heinigstraße ist für Autos wieder mit zwei Spuren befahrbar. Der rote Belag wurde abgefräst. Die Maßnahme soll die angespannte Verkehrssituation im Bereich der Baustelle für die künftige Helmut-Kohl-Allee entschärfen.
-
-
- Mannheim/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Aktuell kommt es auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Aufgrund der Sperrmaßnahmen rund um die Unfallstelle kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagabend, kurz vor 21:00 Uhr kam es im Stadtteil Mannheim-Feudenheim, in Höhe der Kreuzung Wingertsbuckel (K9753) / Am Aubuckel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der vor Ort, wohl im Bereich einer Fußgängerfurt querende Radfahrer, wurde von dem Pkw-Fahrer erfasst und mehrere Meter weit ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Erneut ist es zu Vandalismus an einer öffentlichen Toilettenanlage gekommen: Dieses Mal wurde im Konrad-Adenauer-Park eine Kabinentür so stark beschädigt, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Stadt Speyer hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Trotz der Beschädigung bleibt die ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Michael Wagner MdL mit CDU-Landtagsfraktion zur Klausurtagung in Brüssel – Austausch über europäische Herausforderungen mit hoher Bedeutung für Rheinland-Pfalz INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) nahm gemeinsam mit der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz an einer mehrtägigen Klausurtagung in Brüssel teil. Im Mittelpunkt standen die aktuellen europäischen Herausforderungen und deren unmittelbare Bedeutung für Rheinland-Pfalz. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute, 26. September 2025, kam es gegen 17:15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts zu einer Betriebsunterbrechung im Steamcracker der BASF SE in Ludwigshafen. Die Sicherheitssysteme reagierten wie vorgesehen; das überschüssige Gas wird über eine Fackel verbrannt. Dabei kommt es zu einem weithin sichtbaren Feuerschein sowie zu Lärm- und Rußentwicklung, die ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 20.09.2025 wird der Siamkater SIMBA in 67059 Ludwigshafen-Süd, Waltraudenstraße, schmerzlich vermisst. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Wer selbst Haustiere hat, weiß, wie sehr sie zur Familie gehören – und wie groß die Sorge ist, wenn sie plötzlich verschwinden. SIMBA ist ein neugieriger Kater, der gerne in Fahrzeuge klettert. Es könnte ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Speyer erfüllt die Voraussetzungen, um als Stadtdenkmal anerkannt zu werden. Eine aktuelle Untersuchung der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) hat bestätigt, dass die historische Altstadt als zusammenhängendes Denkmalgebiet unter Schutz gestellt werden kann. Damit würde Speyer zum größten und dichtesten Stadtdenkmal in Rheinland-Pfalz werden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Derzeit gelten im ... Mehr lesen»
- Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Laut Schätzungen sterben in Deutschland etwa 2000 Menschen jährlich, weil Anwesende nicht helfen – eine deutschlandweite Aktionswoche soll die Wiederbelebung durch Laien verbessern! INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Ich wusste nicht, wie es richtig geht, aber ich habe einfach gedrückt“, so beschreibt Renate H. (59 Jahre) die Herzdruckmassage, mit der sie ihrem ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Folgenden finden Sie die Termine im Überblick für den Zeitraum vom 1. bis 15. Oktober. Bitte beachten Sie, dass Änderungen vorbehalten sind. Informationen zu den Veranstaltungen sowie aktuelle Meldungen finden Sie unter www.muho-mannheim.de. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim»
- Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Seniorenbüro der Stadt Hockenheim bietet einen Spaziertreff speziell für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl an, um ältere Menschen zu vernetzen und ihnen eine Möglichkeit der Geselligkeit, verbunden mit Bewegung an der frischen Luft zu bieten. Der Spaziertreff findet jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats, jeweils um 10:00 Uhr ... Mehr lesen»
-
-
Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht
Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück
Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
-
-
