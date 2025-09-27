Frankenthal – Verkehrsunfallflucht in der Mörscher Straße -Zeugen gesucht



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 26.09.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Mörscher Straße.

Eine 36-Jährige hatte ihr Auto der Marke Volkswagen zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt. Eine bisher unbekannte Person fuhr beim Vorbeifahren mit seiner dunklen Limousine, vermutlich der Marke BMW, gegen das Fahrzeug der 36-Jährigen und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall wurde durch einen 33-Jährigen beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen