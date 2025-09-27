Edenkoben – Verkehrsunfall mit Totalschaden



Edenkoben/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag kam es in Gleisweiler zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden.

Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Gleisweiler befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße „Hainbachtal“ in Gleisweiler. Im Kreuzungsbereich zur Kronstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 34-jährigen Fahrzeugführerin aus Annweiler und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrerinnen blieben durch den Unfall zum Glück unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden jedoch derart beschädigt, dass sie in der Folge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei einem der beiden Fahrzeuge handelt es sich mutmaßlich sogar um wirtschaftlichen Totalschaden.

Quelle: Polizeidirektion Landau