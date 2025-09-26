Wachenheim – Filmwochenende „Französische Filme bei Rotwein und Baguette“

Wachenheim/Französische Filmdelikatessen Wachenheim

Seit 2009 gibt es in Wachenheim das kleine, aber feine Filmwochenende „Französische Filme bei Rotwein und Baguette“. Auch dieses Jahr wird wieder eine abwechslungsreiche Auswahl an meist preisgekrönten Filmen gezeigt. Den Anfang macht am Freitag der Familienfilm „Der kleine Nick“. Diese Adaption eines Kinderbuchs von „Asterix“-Erfinder René Goscinny, illustriert von Jean-Jacques Sempé, wird in Kooperation mit dem Comic-Salon Gönnheim gezeigt. Zur anschließenden „KinoVino“-Vorstellung wurde der Film „Könige des Sommers“ ausgewählt. Ein Film, der im Jura spielt und die dortige Käseherstellung in den Mittelpunkt stellt. Somit gibt es einen direkten Bezug zum Ausflug des Vereins im letzten Jahr.

Als thematisches Leitthema wurde dieses Jahr das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz „Ewige Jugend“ gewählt. Es wird leichtes, aber auch nachdenkliches Kino gezeigt, wie es nur die Franzosen so elegant meistern. Am Samstagabend läuft „Tandem – In welcher Sprache träumst Du“. Mit diesem zweisprachigen Film über einen Schüleraustausch (die französischen Dialoge werden mit Untertiteln übersetzt) soll insbesondere ein jugendliches Publikum angesprochen werden. Anschließend zeigt die oscarprämierte Großproduktion „Emilia Perez“ die internationale Seite der französischen Filmindustrie.

Ein Highlight für Komödienfreunde ist der Film „Was ist schon normal“, den man sich am Sonntagnachmittag anschauen kann. Die beschwingte Groteske handelt von einem Ferienlager für Menschen mit Behinderung, die sich mit einem Bankräuber-Duo auseinandersetzen müssen. 10 Millionen Franzosen sorgten letztes Jahr für Zuschauerrekorde in den Kinos. Genauso erfolgreich war eine weitere Großproduktion, die das Filmfestival abschließt. Der Erfolg der opulenten Neuverfilmung von „Der Graf von Monte Christo“ war dank populärer Stars wie Pierre Niney aber weniger überraschend.

Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung findet wie immer im schönen Ambiente der Lutherischen Kirche in Wachenheim statt.

Die Idee zu den „Französischen Filmdelikatessen“ kam dem Verein vor 14 Jahren, um mit einem verstärkten kulturellen Angebot die Einwohner der Verbandsgemeinde auf die erfolgreiche Städtepartnerschaft mit Cuisery aufmerksam zu machen. Ein weiterer Grund war das damals fehlende Kinoangebot in Bad Dürkheim, das so zumindest für ein Wochenende im Nachbarort kompensiert wurde.

Hier das Programm in der Übersicht:

Fr 24.10. – 18:00 h Der kleine Nick

Fr 24.10. – 20:15 h – KinoVino Könige des Sommers

Sa 25.10. – 18:00 h – Tandem – In welcher Sprache träumst Du?

Sa 25.10. – 20:30 h – Emilia Perez

So 26.10. – 17:00 h – Was ist schon normal?

So 26.10. – 19:15 h – Der Graf von Monte Christo

Eintritt 10,- € pro Film (KinoVino am 24.10. 14,- €)

Festivalticket (alle Filme) 26.- €

Veranstaltungsort (beheizt): Lutherische Kirche Langgasse 6, Wachenheim an der Weinstraße

Karten können im Vorverkauf bei der Burg-Apotheke in Wachenheim und Blumen Müller in Gönnheim erworben werden. Reservierungen unter dffk@wachenheim-cuisery.de.

Quelle P. Amblard