Viernheim – Fahrt in den goldenen Oktober – Radtour zu den Denkmälern im Viernheimer Wald – Museum lädt Erwachsene und Familien ein

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine besondere Mischung aus Bewegung, Naturerlebnis und lebendiger Geschichte erwartet Erwachsene und Familien am Sonntag, 12. Oktober. Das Museum Viernheim lädt an diesem Tag zu einer herbstlichen Fahrradtour ein, die um 15 Uhr am Museumsvorplatz, Berliner Ring 28, startet. Geleitet wird die Tour von Wolfgang Jäger und Kuno Ringhof vom Freundeskreis Heimatgeschichte. Die Route führt durch die herbstliche Farbenpracht zur traditionsreichen Johannistraubentränke – in Viernheim „G’hansdrauwetränk“ genannt – sowie zum historischen Viernheimer Jägerhaus. Die Johannistraubentränke war bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugsziel der Viernheimer, um das sich Sagen und Geschichten bis in die Keltenzeit ranken. Ein Höhepunkt der rund zweieinhalbstündigen Tour ist ein kleines Picknick am Jägerhaus. Dort berichtet Kuno Ringhof Anekdoten und persönliche Erinnerungen rund um diesen historischen Ort. Der Teilnahmebeitrag beträgt sieben Euro und beinhaltet Picknickverpflegung und Getränke. Eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte werden zudem gebeten, einen Fahrradhelm zu tragen. Anmeldungen nimmt das Museumsteam telefonisch unter 06204-988-173 oder per E-Mail an museum@viernheim.de entgegen. Mehr Informationen zu den Kursangeboten des Museums gibt es auch unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen

Quelle: Stadt Viernheim