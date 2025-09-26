Schifferstadt – Kabeltiefbauarbeiten zwischen Gönheimer Weg und Mutterstadter Straße

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Schifferstadt werden ab Mittwoch, 01.10.2025, Kabeltiefbauarbeiten in Schifferstadt zwischen der Trafostation Gönheimer Weg und der Trafostation Mutterstadter Straße ausführen. Die Trasse verläuft im Römerweg zwischen Gönheimer Weg und Fußweg zur Haardtstraße im östlichen Gehweg und weiter über die Fußwege zur Haardtstraße und Mutterstadter Straße zum Parkplatz an der Robert-Schumann-Straße. Die betroffenen Geh – und Fußwege sind während der gesamten Bauphase für den Fußgängerverkehr komplett gesperrt. Eine Umleitung für den Straßenverkehr ist nicht erforderlich. Allerdings wird im Römerweg ein einseitiges Halteverbot eingerichtet. Der Netzausbau erfolgt in offener Bauweise; die gesamte Trasse muss bis zum Kabelzug komplett geöffnet bleiben. Die Zuwegungen zu den Grundstücken werden durch den Einbau von Fußgängerbrücken / Stahlplatten gewährleistet. Die örtliche Baustellenbeschilderung, insbesondere die ausgewiesenen Halteverbote im Baustellenbereich sind zu beachten.

Die Dauer der Gesamtmaßnahme beträgt voraussichtlich ca. 10 Wochen.

Wir bitten für die geplanten Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen um Verständnis.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt