Sandhausen – Glasfaserausbau startet – Mit dem ersten Spatenstich rücken die Hopfengemeinde Sandhausen und ihr Partner NetCom BW die gigabitschnelle Zukunft in greifbare Nähe

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem offiziellen Spatenstich läutete die NetCom BW am Mittwoch dieser Woche den Start des großangelegten Ausbaus der Breitbandinfrastruktur in Sandhausen ein. Aufbauend auf einer überaus erfolgreichen Vorvermarktung sowie rund einem Jahr intensiver Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen startet das Telekommunikationsunternehmen aus Ellwangen in der Hopfengemeinde nun mit dem Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes. Insgesamt sollen rund 1.300 Gebäude an das Highspeed-Netz der EnBW-Tochter angebunden werden und so deren gigabitschnelle und vor allem zukunftssichere Breitbandversorgung sichergestellt werden. Dementsprechend freudig war die Stimmung auch im Kreis der beim Spatenstich anwesenden Ausbaupartner. Getroffen hatten sich dazu neben Sandhausens Bürgermeister Hakan Günes auch Ortsbaumeister Benjamin Wiegand, NetCom BW Geschäftsführer Nicholas Prinz und Account Manager Giacomo Stifanelli, Netze BW Projektleiter Tim Gebhard sowie weitere Vertreter der am Bau beteiligten Unternehmen. „Als Bürgermeister erlebe ich jeden Tag, wie wichtig digitale Vernetzung für unsere Bürgerinnen und Bürger ist. Der heutige Tag markiert deshalb mehr als den Beginn eines technischen Projekts: Er ist ein großer Schritt zur digitalen Modellgemeinde und damit ein Schritt, der die Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Gemeinde weiter verbessern wird. Wir werden den Ausbau daher weiterhin aktiv begleiten und alles daransetzen, dass die Umsetzung reibungslos verläuft, damit Sandhausen schon bald von einem modernen Glasfasernetz profitiert“, sagt der Sandhäuser Bürgermeister Hakan Günes.

„Wir freuen uns, dass Sandhausen mit dem heutigen Tag den nächsten großen Schritt in Richtung einer digitalen Zukunft macht und Teil unseres Glasfaserlandes wird“, zeigt sich Nicholas Prinz glücklich über den Beginn der Bauarbeiten. „Unser Dank gilt sowohl den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Vertrauen in unser Unternehmen als auch der Gemeinde Sandhausen für die hervorragende Zusammenarbeit. Nur durch dieses gemeinsame Engagement konnten wir den Weg bis hierhin so erfolgreich gestalten. Für uns gilt es nun, den Ausbau effizient umzusetzen und dafür zu sorgen, dass Sandhausen schon bald von einer leistungsstarken Breitbandversorgung profitiert.“ Erfolgen wird der in Kürze beginnende Ausbau nach dem FTTB-Prinzip (Fiber-to-the-Building): Voraussichtlich ab Oktober werden dazu zahlreiche Kilometer Leerrohre und Glasfaserleitungen unter die Erde gebracht. Verlegt werden die Glasfaserkabel dabei vorwiegend im offenen Graben über die örtlichen Verteiler und die Grundstücke bis hin zu den vom Ausbau profitierenden Gebäuden. Um die baulichen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort möglichst gering zu halten, wird dabei auch bereits vorhandene Infrastruktur einbezogen. Grundsätzlich ist dennoch zu beachten, dass es im Zuge der Tiefbaumaßnahmen zu Einschränkungen auf Straßen und Gehwegen kommen kann. Die NetCom BW bittet die Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort dafür um Verständnis.

Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen und dem Aufbau der sogenannten passiven Netzinfrastruktur hatte die NetCom BW zuletzt die Netze BW Sparte Dienstleistungen beauftragt. Das Leistungspaket beinhaltet neben dem Verlegen der Leerrohre auch die Montage der Glasfaserkabel, die ausführliche Dokumentation sowie das gesamte Hausanschlussmanagement. Parallel zur baulichen Umsetzung wird die NetCom BW die zur Datenübertragung aktive Technik aufbauen und installieren. Nach Abschluss aller Arbeiten wird die EnBW-Tochter das Netz schließlich in Betrieb nehmen. Ab diesem Zeitpunkt profitieren alle angebundenen Haushalte von einer gigabitschnellen Internetverbindung – mit Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s. Alle Informationen zum Vorhaben, Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessenten weiterhin auf der Unternehmenswebseite unter https://www.netcom-bw.de/sandhausen. Für Interessentinnen und Interessenten gibt es dort auch weiterhin die Möglichkeit, eine Anbindung der eigenen Immobilie in Auftrag zu geben.