Rhein-Pfalz-Kreis – SPD Mutterstadt ehrt langjährige Mitglieder – Ein Abend voller Dankbarkeit und Verbundenheit

Der SPD-Ortsverein Mutterstadt hat im Palatinum ein starkes Zeichen für Gemeinschaft, Beständigkeit und Engagement gesetzt. Gemeinsam mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer ehrte der Ortsverein zahlreiche Mitglieder, die der Partei seit vielen Jahrzehnten treu verbunden sind. Durch den Abend führte Ortsvereinsvorsitzende und Landtagskandidatin Kathrin Hammer, die die besondere Bedeutung des Ehrenamts hervorhob.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Ilona Rhein geehrt. Bereits 40 Jahre engagieren sich Claudio Goetze, Gerd Deffner, Uli Valnion und Andrea Wolf in der SPD. Hannelore und Gerhard Troubal sowie Karl-Heinz Staffort wurden für 50 Jahre Treue ausgezeichnet. Auf beeindruckende 60 Jahre blickt Willi Schwartz zurück. Eine außergewöhnliche Ehrung ging an Edwin Traxel, der seit 75 Jahren Mitglied ist und damit ein Stück lebendige Geschichte in die Gegenwart trägt.

Eine ganz persönliche Würdigung erhielt zudem Doris Weber, die mit viel Herz und Verlässlichkeit dafür sorgt, dass kein Geburtstag und kein Jubiläum im Ortsverein vergessen wird. „Genau solche Gesten machen unseren Ortsverein menschlich und warm“, betonte Hammer.

Für eine feierliche und zugleich persönliche Atmosphäre sorgten die musikalischen Beiträge der Palatinas, die den Abend umrahmten.

„Dieser Ehrungsabend hat gezeigt, dass unsere SPD Mutterstadt von Menschen lebt, die mit Herzblut, Tatkraft und Beständigkeit über Jahrzehnte hinweg Politik vor Ort gestalten. Ohne dieses Engagement gäbe es keine starke Gemeinschaft“, so Hammer.

Die SPD Mutterstadt blickt mit Dankbarkeit auf das, was Generationen an Mitgliedern aufgebaut haben und mit Zuversicht auf die kommenden Aufgaben, die nur gemeinsam zu bewältigen sind.

Text: Kathrin Hammer

