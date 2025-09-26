Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadter Bürgerpreis 2025 – Ausschreibung der Bürgerstiftung Mutterstadt

Die Bürgerstiftung hat satzungsgemäß die Aufgabe, bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement in Mutterstadt zu fördern.

Aus diesem Grund verleiht die Stiftung u.a. jährlich den Mutterstadter Bürgerpreis. Die Verleihung des Bürgerpreises soll wieder Organisationen, Vereine, Teams oder Personen motivieren, Projekte zu starten oder fortzuführen, die

– Chancengleichheit, sozialen Frieden und/oder das Miteinander von Kulturen und Generationen fördern

– Jugend-, Familien-, und Altenhilfe unterstützen

– Naturschutz und Umweltschutz ausbauen

– Bildung und Erziehung stärken

– für finanziell bedürftige oder in Notlage gera¬tene Personen und Familien einstehen

Projekte mit diesen Zielen sind Kandidaten für den Bürgerpreis 2025, der mit 1.000 € dotiert ist.

Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt bitte bis zum 31. Oktober 2025 per Email unter der Adresse: buergerpreis@buergerstiftung-mutterstadt.de.

Das Formular zur Projektbewerbung kann von der Internetseite der Bürgerstiftung geladen werden.

Die Bürgerstiftung Mutterstadt freut sich auf Projektanträge und Bewerbungen!

Wer die Bürgerstiftung Mutterstadt ehrenamtlich unterstützen möchte, wende sich bitte per E-Mail über info@buergerstiftung-mutterstadt.de an die Bürgerstiftung.

Informationen zur Bürgerstiftung Mutterstadt unter: www.buergerstiftung-mutterstadt.de

Text: Bernd Feldmeth