Rhein-Pfalz-Kreis – Das Mutterstadter Auge in die Pfalz

Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher Mutterstadts haben sich schon gefragt, was das auf dem Kreisel am Ortsausgang in Richtung Dannstadt-Schauernheim darstellt. Es ist ein Projekt des Bauhofs Mutterstadt, genauer von Marvin Metzger, dem Vorarbeiter der Gärtner.

Begonnen hat alles mit Abbrucharbeiten in der Speyerer Straße 3. Dort wurde als Brunnenabdeckung ein alter Mühlstein, eingegossen in Beton, gefunden. Dieser wurde nach Rückfragen in den Bauhof gebracht und von Marvin Metzger in liebevoller Kleinarbeit vom Beton befreit.

Zeitgleich kam die Aufgabe auf den Kreisel neu zu gestalten. Da kam ihm die Idee ein Auge zu formen, die Fläche zu begrünen und den Mühlstein als Pupille zu nutzen. Aufrechtstehend, eingelassen in einer liegenden, bearbeiteten Sandsteinsäule, damit man im Durchblick die Sicht auf die Pfalz und die Haardt genießen kann.

Mit Kollegen vom Bauhof wurde der erstellte Plan umgesetzt und von der Pflanzenspezialistin Janin Hildebrand mit Staudenpflanzen begrünt. Heute herrscht auf dem Platz schon ein reges Insektenleben. „Im nächsten Jahr, wenn es richtig zugewachsen ist, wird hier noch viel mehr los sein“ erläuterte Metzger zum Abschluss. Als kleine Zugabe wird das Auge im Dunkeln weithin sichtbar herrlich angestrahlt.