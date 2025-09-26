  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Oberotterbach – Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Wertsachen – Zeugen gesucht

Oberotterbach/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag (22.09.2025), gegen 17 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Unterdorfstraße in Oberotterbach einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab und ihr von einer aktuellen Einbruchserie in ihrer Nachbarschaft berichtete. Im weiteren Verlauf forderte der Anrufer sie auf, Bargeld und Wertsachen an ihn zu übergeben. Noch am Montagabend, gegen 19 Uhr, übergab die Frau ihre Wertsachen an einen jungen Mann, der an ihrer Tür klingelte. Den Mann konnte die Seniorin nur vage beschreiben.

Er sei jung gewesen, trug eine dunkle Jacke und eine Kappe.

Am Dienstagmorgen (23.09.2025) erfolgte ein weiterer Anruf, woraufhin die Seniorin weitere Wertgegenstände vor ihrer Haustür zur Abholung deponierte. Wann diese genau abgeholt wurden, ist unbekannt. Wer hat am Montagabend oder am Dienstagmorgen im Bereich der Unterdorfstraße in Oberotterbach verdächtige Personen wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu
auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110
an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie
bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die
Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer
selbst.

– Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen
Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am
Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen
können.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre
örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den
Sachverhalt über unserer Online-Wache:
www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621
963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen
kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

