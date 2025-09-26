Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 29. September bis 2. Oktober in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch:
Abraham-Lincoln-Allee – Dürkheimer Straße – Magdeburger Straße – Mecklenburger Straße (Geschwister-Scholl-Realschule) – Poststraße – Seckenheimer Hauptstraße – Spreewaldallee – Wormser Straße (Käfertalschule) – Zähringer Straße (Seckenheim Grundschule)
Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.
Quelle: Stadt Mannheim