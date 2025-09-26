Lustadt / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde unter Hinzuziehung von Spezialkräften der rheinlandpfälzischen Polizei ein Anwesen in Lustadt durchsucht. Die polizeilichen Maßnahmen waren öffentlichkeitswirksam. Für die Bevölkerung Lustadts bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund laufender Ermittlungen zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden.
Quelle Polizei Landau
Lustadt – Polizeieinsatz
