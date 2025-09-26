Ludwigshafen / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Zeller Recycling aus Mutterstadt ist auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett vertreten, die am 26. und 27. September 2025 in der Eberthalle Ludwigshafen stattfindet.
Ein engagiertes Team von Zeller Recycling informiert interessierte Schülerinnen, Eltern und Besucherinnen über spannende Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Unternehmen. Am Stand erhalten Besucher aus erster Hand Einblicke in die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten im Bereich Recycling und Umweltschutz.
Mit praxisnahen Informationen und persönlichen Gesprächen möchte Zeller Recycling junge Menschen für eine nachhaltige Zukunft begeistern und potenzielle neue Teammitglieder gewinnen.
Ausbildungsmesse Sprungbrett
Eberthalle
Ludwigshafen/Erzbergerstraße 89
Fr, 26 | september | 2025
Sa, 27 | september | 2025
Freitag | 9 – 16 Uhr
samstag | 9 – 16 Uhr
Eintritt frei
Ludwigshafen – Zeller Recycling auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett
