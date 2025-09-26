Ludwigshafen – VERMISST – Öffentlichkeitsfahndung nach 48-Jährigem

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Donnerstag, 25.09.2025, wird ein in Ludwigshafen am Rhein wohnender 48-Jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag am späten Nachmittag das Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen am Rhein. Zuletzt wurde der Vermisste im Krankenhaus selbst gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der 48-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

ca. 1,85 – 1,90m groß

dunkelhäutig

kurzgeschnittene Haare (fast Glatze)

ungewöhnliches Gangbild (hinkt ein wenig)

Bekleidung unbekannt

Gesuchte Hinweise

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 96323312 an den Kriminaldauerdienst der Kriminalinspektion Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Quelle: Kriminaldirektion Ludwigshafen