  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26.09.2025, 11:36 Uhr

Ludwigshafen – Stimmung, Feiern, Partytime bei der AfterWork-Party im Ebertpark – DJ Didi legt auf!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Feierabendstimmung im schönsten Ambiente: Am Freitag, 10. Oktober 2025, verwandelt sich die Konzertmuschel im Ebertpark in die Party-Location der Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „AfterWork“ lädt das Turmrestaurant Ebertpark von 18:00 bis 22:00 Uhr zu einem unvergesslichen Abend ein – Eintritt frei!

Für den richtigen Sound sorgt DJ Didi, der mit seinem legendären Bus anreist und für pulsierende Beats sorgt – von entspannten Grooves bis zu heißen Partytracks ist alles dabei.

Natürlich dürfen auch die besten Cocktails nicht fehlen, begleitet von kulinarischen Genüssen in gewohnter Turmrestaurant-Qualität. Hier trifft Genuss auf Lebensfreude – und das in einzigartiger Parkatmosphäre.

Wer anreisen möchte, muss sich keine Sorgen um die Anfahrt machen: Zahlreiche Parkplätze stehen direkt am Veranstaltungsort zur Verfügung.

Wenn sich die Metropolregion am Turmrestaurant trifft, ist beste Stimmung garantiert.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Viernheim – Fahrt in den goldenen Oktober – Radtour zu den Denkmälern im Viernheimer Wald – Museum lädt Erwachsene und Familien ein

    • Viernheim – Fahrt in den goldenen Oktober – Radtour zu den Denkmälern im Viernheimer Wald – Museum lädt Erwachsene und Familien ein
      Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine besondere Mischung aus Bewegung, Naturerlebnis und lebendiger Geschichte erwartet Erwachsene und Familien am Sonntag, 12. Oktober. Das Museum Viernheim lädt an diesem Tag zu einer herbstlichen Fahrradtour ein, die um 15 Uhr am Museumsvorplatz, Berliner Ring 28, startet. Geleitet wird die Tour von Wolfgang Jäger und Kuno Ringhof vom Freundeskreis Heimatgeschichte. ... Mehr lesen»

      • Mainz – Neues rheinland-pfälzisches Bestattungsgesetz tritt in Kraft

    • Mainz – Neues rheinland-pfälzisches Bestattungsgesetz tritt in Kraft
      Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das neue rheinland-pfälzische Bestattungsgesetz tritt am morgigen Samstag in Kraft. Das teilt der zuständige Gesundheitsminister Clemens Hoch in Mainz mit: „Ich freue mich, dass der Ausfertigungsprozess schneller als erwartet abgeschlossen werden konnte. Nach über 42 Jahren hat das Land einen neuen Rahmen geschaffen, der individuelle Vorstellungen und Wünsche der ... Mehr lesen»

      • Ketsch – 16-Jähriger vermisst

    • Ketsch – 16-Jähriger vermisst
      Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Mittwoch, den 10.09.2025 wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Ketsch vermisst. Der letzte Kontakt zu ihm bestand am Dienstag, den 09.09.2025. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 177 cm groß, ca. 64 kg schwer, schlanke Statur, kurze ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – BASF Produktaustritt ca. 350 kg Caprolactam in den Rhein

    • Ludwigshafen – BASF Produktaustritt ca. 350 kg Caprolactam in den Rhein
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern, 25.09.2025, kam es gegen 17:30 Uhr in einem Betrieb im Werksteil Süd der BASF SE in Ludwigshafen zu einem Produktaustritt. Die Ursache wird noch ermittelt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dabei gelangten circa 350 kg Caprolactam über den Auslauf der Kläranlage der BASF in den Rhein. Caprolactam ist als schwach wassergefährdend ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – BASF stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten am Standort Ludwigshafen ein

    • Ludwigshafen – BASF stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten am Standort Ludwigshafen ein
      Ludwigshafen, 24. September 2025 – BASF stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten am Standort Ludwigshafen ein. Infolgedessen wird das Unternehmen die Lieferung von Hydrosulfit F sowie HydroBlue® 90, HydroBlue® 92, Hydrosulfit Evo, Adlite® und Blankit auslaufen lassen. Diese Entscheidung ist Teil der laufenden strategischen Überprüfung der Produktionsstruktur am Standort Ludwigshafen und spiegelt das ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – B291 – Auto von der Fahrbahn abgekommen

    • Schwetzingen – B291 – Auto von der Fahrbahn abgekommen
      Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Morgen gegen 07:30 Uhr kam aus bislang unbekannter Ursache eine Autofahrerin mit ihrem Opel von der B 291 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Dame war zwischen dem Abzweig Brühl und Schwetzingen unterwegs. Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen ... Mehr lesen»

      • Sandhausen – Glasfaserausbau startet – Mit dem ersten Spatenstich rücken die Hopfengemeinde Sandhausen und ihr Partner NetCom BW die gigabitschnelle Zukunft in greifbare Nähe

    • Sandhausen – Glasfaserausbau startet – Mit dem ersten Spatenstich rücken die Hopfengemeinde Sandhausen und ihr Partner NetCom BW die gigabitschnelle Zukunft in greifbare Nähe
      Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem offiziellen Spatenstich läutete die NetCom BW am Mittwoch dieser Woche den Start des großangelegten Ausbaus der Breitbandinfrastruktur in Sandhausen ein. Aufbauend auf einer überaus erfolgreichen Vorvermarktung sowie rund einem Jahr intensiver Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen startet das Telekommunikationsunternehmen aus Ellwangen in der Hopfengemeinde nun mit dem Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes. Insgesamt sollen ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

    • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 29. September bis 2. Oktober in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Abraham-Lincoln-Allee – Dürkheimer Straße – Magdeburger Straße – Mecklenburger Straße (Geschwister-Scholl-Realschule) – Poststraße – Seckenheimer Hauptstraße – Spreewaldallee – Wormser Straße (Käfertalschule) – Zähringer Straße (Seckenheim Grundschule) Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zeller Recycling auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett

    • Ludwigshafen – Zeller Recycling auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett
      Ludwigshafen / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Zeller Recycling aus Mutterstadt ist auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett vertreten, die am 26. und 27. September 2025 in der Eberthalle Ludwigshafen stattfindet. Ein engagiertes Team von Zeller Recycling informiert interessierte Schülerinnen, Eltern und Besucherinnen über spannende Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Unternehmen. Am Stand erhalten Besucher aus erster Hand Einblicke ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 20 Jahre – Das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts

    • Ludwigshafen – 20 Jahre – Das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ludwigshafen – Gestern (Donnerstag, den 25.09.2025) feierte das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts (JuReLu) sein 20-jähriges Bestehen. Das JuReLu war im Jahr 2005 eine der ersten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Im Ludwigshafener Haus des Jugendrechtes kooperieren die Polizeidirektion Ludwigshafen, die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz), der Fachdienst „Jugendhilfe im Strafverfahren“ der Stadt Ludwigshafen und der ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com