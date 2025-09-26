Ludwigshafen – Stimmung, Feiern, Partytime bei der AfterWork-Party im Ebertpark – DJ Didi legt auf!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Feierabendstimmung im schönsten Ambiente: Am Freitag, 10. Oktober 2025, verwandelt sich die Konzertmuschel im Ebertpark in die Party-Location der Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „AfterWork“ lädt das Turmrestaurant Ebertpark von 18:00 bis 22:00 Uhr zu einem unvergesslichen Abend ein – Eintritt frei!

Für den richtigen Sound sorgt DJ Didi, der mit seinem legendären Bus anreist und für pulsierende Beats sorgt – von entspannten Grooves bis zu heißen Partytracks ist alles dabei.

Natürlich dürfen auch die besten Cocktails nicht fehlen, begleitet von kulinarischen Genüssen in gewohnter Turmrestaurant-Qualität. Hier trifft Genuss auf Lebensfreude – und das in einzigartiger Parkatmosphäre.

Wer anreisen möchte, muss sich keine Sorgen um die Anfahrt machen: Zahlreiche Parkplätze stehen direkt am Veranstaltungsort zur Verfügung.

Wenn sich die Metropolregion am Turmrestaurant trifft, ist beste Stimmung garantiert.