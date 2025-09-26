Ludwigshafen – Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 48-Jährigen – NACHTRAG

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung von 26.09.2025. Der am 26.09.2025 als vermisst gemeldete 48-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung von 26.09.2025. Der am 26.09.2025 als vermisst gemeldete 48-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.
Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.