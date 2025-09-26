Ludwigshafen/Ruchheim – Nachwuchswerbung der Polizeiautobahnstation Ruchheim – Alarm für „Weinbiet 50“ – Autobahnpolizei hautnah

Ludwigshafen/Ruchheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Du interessierst dich für den Polizeiberuf? Dann bist du am 11. Oktober 2025 bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim genau richtig! Denn am Samstag, den 11.10.2025, um 11:00 Uhr öffnet die Dienststelle ihre Tore für Berufsinteressierte. Auf dem Gelände der Dienststelle findet an diesem Tag eine abwechslungsreiche Informationsveranstaltung statt, welche sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler richtet, die sich beruflich orientieren möchten sowie Interessierte, die bereits einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben. Du hast Lust, dich über einen krisenfesten, spannenden und vielfältigen Beruf zu informieren? Unsere Kolleginnen und Kollegen beantworten Euch vor Ort gerne Fragen zum Berufsalltag und beraten rund um das Thema Einstellung. So erhältst Du aus erster Hand einen Einblick in den Verlauf des Studiums und die späteren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten bei der Polizei Rheinland-Pfalz.

Dazu gibt es Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen, zum Auswahlverfahren und natürlich aufregende Geschichten aus dem Dienst. Nimm Platz in unseren Fahrzeugen und probiere spannende Ausrüstungsgegenstände und Einsatzmittel aus. Nehmt an einem Hindernisparcours teil und löst interessante Herausforderungen des täglichen Dienstes. Weiterhin zeigt auch einer unserer vierbeinigen Kollegen sein Können. Anmeldungen (Mindestalter 14 Jahre) für die Teilnahme werden unter Angaben des vollständigen Namens, des Alters sowie einer Erreichbarkeit unter pastruchheim@polizei.rlp.de bis zum 09.10.2025 entgegengenommen. Ergreift Eure Chance und kommt bei uns in Ludwigshafen-Ruchheim, Maxdorfer Straße 85, vorbei! Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche. Mit Einsatz. Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz. Komm in unser Team!

Quelle: Polizeiautobahnstation Lu-Ruchheim