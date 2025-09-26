  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

26.09.2025, 10:34 Uhr

Ludwigshafen – Person angefahren – Fahrer und Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstagmorgen (25.09.2025, gegen 5:10 Uhr) fuhr ein bislang Unbekannter Mann einen 50-Jährigen auf dem Gelände der Tankstelle in der Heinigstraße an. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich, ob der 50-Jährige verletzt sei. Aufgrund einer Sprachbarriere könnte es zu einem Missverständnis gekommen sein. Der Fahrer fuhr weg und der Angefahrene begab sich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 50-Jährige meldete den Unfall später bei der Polizei.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Ein Mann im Alter von circa 50 Jahren mit korpulenter Statur, der deutsch/türkisch sprach und ein dunkles Auto fuhr.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet den Fahrer oder andere Zeugen sich unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Zeller Recycling auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett

    • Ludwigshafen – Zeller Recycling auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett
      Ludwigshafen / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Zeller Recycling aus Mutterstadt ist auf der Ausbildungsmesse Sprungbrett vertreten, die am 26. und 27. September 2025 in der Eberthalle Ludwigshafen stattfindet. Ein engagiertes Team von Zeller Recycling informiert interessierte Schülerinnen, Eltern und Besucherinnen über spannende Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Unternehmen. Am Stand erhalten Besucher aus erster Hand Einblicke ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 20 Jahre – Das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts

    • Ludwigshafen – 20 Jahre – Das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ludwigshafen – Gestern (Donnerstag, den 25.09.2025) feierte das Ludwigshafener Haus des Jugendrechts (JuReLu) sein 20-jähriges Bestehen. Das JuReLu war im Jahr 2005 eine der ersten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Im Ludwigshafener Haus des Jugendrechtes kooperieren die Polizeidirektion Ludwigshafen, die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz), der Fachdienst „Jugendhilfe im Strafverfahren“ der Stadt Ludwigshafen und der ... Mehr lesen»

      • Eberbach/Ellwangen – Glasfaser für Neckarwimmersbach – NetCom BW beginnt mit Haustürvermarktung und lädt zu Beratungstagen ein

    • Eberbach/Ellwangen – Glasfaser für Neckarwimmersbach – NetCom BW beginnt mit Haustürvermarktung und lädt zu Beratungstagen ein
      Eberbach/Ellwangen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund um den geplanten Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Neckarwimmersbach startete die NetCom BW bereits im Juli dieses Jahres vor Ort mit der Vermarktung ihrer Produkte. Damit markierte das Unternehmen den nächsten wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer flächendeckenden Glasfaserversorgung in Neckarwimmersbach. Gleichzeitig gab die EnBW-Tochter ein klares Ziel für die neue Projektphase ... Mehr lesen»

      • Speyer – Weihbischof Otto Georgens geht im Dezember in den Ruhestand – Bistum Speyer bekommt keinen neuen Weihbischof

    • Speyer – Weihbischof Otto Georgens geht im Dezember in den Ruhestand – Bistum Speyer bekommt keinen neuen Weihbischof
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Speyerer Weihbischof Otto Georgens feiert am 2. Dezember 2025 seinen 75. Geburtstag. Laut Kirchenrecht ist er damit verpflichtet, dem Papst seinen altersbedingten Amtsverzicht anzubieten. Weihbischof Georgens geht davon aus, dass Papst Leo XIV. diese Bitte zum 75. Geburtstag am 2. Dezember annimmt. Damit geht Georgens, nach über 30 Jahren im Amt, als ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Vortrag und Weinprobe „Starke Frauen der Pfalz – gestern und heute“ an der vhs Frankenthal

    • Frankenthal – Vortrag und Weinprobe „Starke Frauen der Pfalz – gestern und heute“ an der vhs Frankenthal
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Veranstaltung „Starke Frauen der Pfalz – gestern und heute“ am Mittwoch, den 15. Oktober vereint Vortrag und Weinprobe. Die Kultur-und Weinbotschafterin der Pfalz Christine Schulte-Schaetzke lässt Lebensgeschichten herausragender Frauen der Pfalz auf junge Winzerinnen aus der Pfalz treffen. Es werden in historischen Kurz-Portraits zwölf berühmte oder wieder zu entdeckende Frauen unterschiedlicher Epochen ... Mehr lesen»

      • Käfertal – Art, Light & Wine mit Parkillumination – drei Ausstellungen und einer Installation – Käfertal feiert 10 Jahre Skulpturenpark mit einem Fest der Sinne

    • Käfertal – Art, Light & Wine mit Parkillumination – drei Ausstellungen und einer Installation – Käfertal feiert 10 Jahre Skulpturenpark mit einem Fest der Sinne
      Käfertal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kugeln hängen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr MA-Nord in den Bäumen, der Saurier befindet sich an seinem Platz im Kulturhaus, dazu große Metallobjekte im Garten und Drucke, Malereien und „Bilderbücher“ in der YOUNITY Gallery. Am 27.9. findet zum zweiten Mal „Art, Light & Weine“ statt. Das Event steht dieses Jahr unter dem ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – „Hass ist keine Meinung“: Kirchen laden OB-Kandidaten Klaus Blettner und Jens Peter ein

    • Ludwigshafen – „Hass ist keine Meinung“: Kirchen laden OB-Kandidaten Klaus Blettner und Jens Peter ein
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – „Hass ist keine Meinung“: Kirchen laden OB-Kandidaten zur Diskussion über Zukunft der Stadt ein – Podiumsgespräch am 9. Oktober im Heinrich Pesch Haus mit Klaus Blettner und Jens Peter Gotter INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Mit der Botschaft „Hass ist keine Meinung“ setzen die christlichen Kirchen in Ludwigshafen ein sichtbares Zeichen gegen ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal – Objekt des Monats Oktober Flugzeugmodell eines Airbus A319-100

    • Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal – Objekt des Monats Oktober Flugzeugmodell eines Airbus A319-100
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Oktober ist ein Flugzeugmodell eines Airbus A319-100 aus dem Erkenbert-Museum als Objekt des Monats in der Vitrine der Stadtbücherei zu sehen. Ein Fortbewegungsmittel zu Land, zu Wasser oder in der Luft, mit einem Orts- oder Städtenamen zu kennzeichnen hat in Deutschland eine lange Tradition. In diesem Fall hat erst vor Kurzem die ... Mehr lesen»

      • Neustadt/Weinstraße – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    • Neustadt/Weinstraße – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
      Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 25.09.2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 67-jährige Seat-Fahrerin die Wiesenstraße in Fahrtrichtung Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W.. An dem dortigen Fußgängerüberweg kreuzte ein bislang unbekannter minderjähriger, männlicher Radfahrer die Fahrbahn von der Wallgasse kommend in Fahrtrichtung Parkplatz Festwiese. Durch die Fahrerweise kam es zur leichten Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrrad, wurde ... Mehr lesen»

      • Oberotterbach – Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Wertsachen – Zeugen gesucht

    • Oberotterbach – Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Wertsachen – Zeugen gesucht
      Oberotterbach/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag (22.09.2025), gegen 17 Uhr, erhielt eine Seniorin aus der Unterdorfstraße in Oberotterbach einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab und ihr von einer aktuellen Einbruchserie in ihrer Nachbarschaft berichtete. Im weiteren Verlauf forderte der Anrufer sie auf, Bargeld und Wertsachen an ihn zu übergeben. Noch am ... Mehr lesen»

