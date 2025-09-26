Ludwigshafen – Person angefahren – Fahrer und Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstagmorgen (25.09.2025, gegen 5:10 Uhr) fuhr ein bislang Unbekannter Mann einen 50-Jährigen auf dem Gelände der Tankstelle in der Heinigstraße an. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich, ob der 50-Jährige verletzt sei. Aufgrund einer Sprachbarriere könnte es zu einem Missverständnis gekommen sein. Der Fahrer fuhr weg und der Angefahrene begab sich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 50-Jährige meldete den Unfall später bei der Polizei.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Ein Mann im Alter von circa 50 Jahren mit korpulenter Statur, der deutsch/türkisch sprach und ein dunkles Auto fuhr.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet den Fahrer oder andere Zeugen sich unter Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz