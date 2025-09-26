Ludwigshafen – Ein Hilferuf – Kater SIMBA vermisst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dem 20.09.2025 wird der Siamkater SIMBA in 67059 Ludwigshafen-Süd, Waltraudenstraße, schmerzlich vermisst.

Wer selbst Haustiere hat, weiß, wie sehr sie zur Familie gehören – und wie groß die Sorge ist, wenn sie plötzlich verschwinden.

SIMBA ist ein neugieriger Kater, der gerne in Fahrzeuge klettert. Es könnte daher sein, dass er unbemerkt in einer Garage, einem Keller oder sogar in einem Auto eingesperrt wurde.

Bitte helft mit und schaut in Garagen, Kellerräumen, Luftschächten oder Gartenhäuschen nach. Jeder Blick kann entscheidend sein und vielleicht SIMBA zurück nach Hause bringen.

TASSO-Suchnummer: S3015252

Tel.: 06190 937300

Teilen ausdrücklich erwünscht – jede Hilfe zählt! ❤️

