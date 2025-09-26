Landau – deutschlandweite „Woche der Wiederbelebung vom 22.-28. September „Jeder kann Leben retten…

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Laut Schätzungen sterben in Deutschland etwa 2000 Menschen jährlich, weil Anwesende nicht helfen – eine deutschlandweite Aktionswoche soll die Wiederbelebung durch Laien verbessern!

„Ich wusste nicht, wie es richtig geht, aber ich habe einfach gedrückt“, so beschreibt Renate H. (59 Jahre) die Herzdruckmassage, mit der sie ihrem Mann nach einem plötzlichen Herzstillstand das Leben rettete. Deutschland braucht mehr Ersthelfer! Nur 51 Prozent der Bundesbürger helfen im Ernstfall. Damit liegt Deutschland unter dem europäischen Durchschnitt, der etwa bei 58 Prozent liegt. Dabei kann Wiederbelebung so einfach sein: „Prüfen. Rufen. Drücken!“ sind drei leicht zu merkende Schritte bei einem Herzstillstand: Reaktion und Atmung checken, Notruf 112 wählen und die Herzdruckmassage sofort beginnen. So kann die Überlebenschance verdoppelt bis verdreifacht werden.

Mit der Aktion „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ wollen Deutschlands Anästhesisten unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums für Gesundheit das Selbstvertrauen der Bürger in ihre eigenen Fähigkeiten als Ersthelfer stärken – für mehr gerettete Leben.

Auf die bundesweite Aktion zur „Woche der Wiederbelebung“ www.einlebenretten.de will auch die DRK-Rettungsdienst Südpfalz GmbH auf die Wichtigkeit des sofortigen Eingreifens von Ersthelfern hinzuweisen, und für die Auffrischung der Ersten-Hilfe-Kenntnisse werben.

Meistens sind Familienangehörige, Freunde oder Arbeitskollegen die unfreiwilligen Zeugen eines plötzlichen Herztodes werden. „Die Überlebensrate nach einem Herzstillstand kann nur durch die sofortige Wiederbelebung durch Umstehende bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes verbessert werden“, erklärt Jürgen See, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes.

Das Motto der Kampagne: „Prüfen, Rufen, Drücken“ zeigt die einfache Formel zu retten, so der für die Auszubildenden verantwortliche Praxisanleiter und Notfallsanitäter Florian Wagner. „Mit dem Notruf 112 ist direkt ein medizinisch qualifizierter Disponent der Integrierten Leitstelle am Apparat, der den Anrufer während dem Telefonat in der Wiederbelebung unterstützt. Wenn der Anrufer sich in der Ersten-Hilfe nicht sicher ist, bleibt der Disponent am Telefon bis der Rettungsdienst und Notarzt eintrifft, und gibt über das Telefon hilfreiche Tipps um lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. „Das schafft Sicherheit und Vertrauen zum Helfen“, erklärt der Leiter der Leitstelle Matthias Bruhne.

Herzstillstand – jede Sekunde zählt!

Der plötzliche Herztod ist mit schätzungsweise bis zu 136.000 Fällen pro Jahr eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Obwohl jeder helfen könnte, tun es die Wenigsten. Dabei ist es gerade bei einem Herzstillstand unerlässlich, schnell zu handeln: Bereits drei Minuten nach einem Herzstillstand wird das Gehirn nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt – es treten unwiderrufliche Schäden auf. Mit einer einfachen Herzdruckmassage kann der Restsauerstoff im Blut zirkulieren und so bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Überlebenswahrscheinlichkeit entscheidend erhöhen.

Leben retten ist einfach – jeder kann es!

Oftmals sind viele Menschen im Ernstfall überfordert, weil sie zuerst an die stabile Seitenlage oder den Wechsel zwischen Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung denken. Dass eine Herzdruckmassage ausreicht, wissen viele nicht. Man kann nichts falsch machen! Auch ohne Ersthelferkenntnisse ist es einfach, Leben zu retten: „Prüfen. Rufen. Drücken!“ lautet die Devise: Prüfen, ob die Person noch atmet. Unter der europaweit gültigen Notrufnummer 112 den Rettungsdienst rufen. Fest und mindestens 100-mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbs drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft.

Drücken Sie fest in der Mitte des Brustkorbs mindestens 100-mal pro Minute bis der DRK-Rettungsdienst übernimmt. Wechseln Sie sich mit anderen Ersthelfern ab.

Ein AED (automatisierter externer Defibrillator) kann Leben retten und die Anwendung ist ganz einfach! Ein AED ist ein Gerät, das an vielen öffentlichen Orten und Gebäuden im ganzen Rettungsdienstbereich Südpfalz verfügbar ist und wie ein Feuerlöscher an einer Wand hängt. Das Gerät erklärt über eine Stimme die Anwendung und ermöglicht bei Bedarf die Abgabe eines lebensrettenden Elektroschocks, bevor der Rettungsdienst mit einem

Notarzt eintrifft.

Neben den Beobachtenden die Hilfe leisten können, haben sich in der ganzen Region auch besonders qualifizierte Mobile-Retter Gruppen und First-Responder-Einheiten des DRK etabliert, welche parallel zum Rettungsdienst zu einem Herzstillstand in ihrer Nähe alarmiert werden. Damit wird die Chance zu einer erfolgreichen Wiederbelebung weiter erhöht.

Bei einem Herzstillstand können Sie nichts falsch machen! Sie sind ein wichtiger Teil der Überlebenskette und unterstützen damit maßgeblich die Hilfe des Rettungsdienstes

Sie retten 100 pro ein Leben.

Quelle: Stadt Landau