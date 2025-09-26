Käfertal – Art, Light & Wine mit Parkillumination – drei Ausstellungen und einer Installation – Käfertal feiert 10 Jahre Skulpturenpark mit einem Fest der Sinne

Käfertal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kugeln hängen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr MA-Nord in den Bäumen, der Saurier befindet sich an seinem Platz im Kulturhaus, dazu große Metallobjekte im Garten und Drucke, Malereien und „Bilderbücher“ in der YOUNITY Gallery. Am 27.9. findet zum zweiten Mal „Art, Light & Weine“ statt. Das Event steht dieses Jahr unter dem Motto „10 Jahre Skulpturenpark Käfertal“. Um 18 Uhr starten drei Ausstellungen der 2015 als Bildhauer beteiligten Künstler Hendrik Hackl, Rüdiger Krenkel und Motz Tietze im Haus. Ab 19 Uhr strahlen mehr als Hundert Scheinwerfer die Objekte der Installation „Schau mal nach oben“ von Elles Magermans, die Skulpturen im Stempelpark und im Garten an sowie den großen mittels Drei-D-Drucker aus recyceltem PET Filament geschaffenen Saurier von Hendrik Hackl.Saurier, der in einem der Fenster des Foyersaals auch von Außen zu bewundern ist. Auf der Bühne im Park spielt die YOUNITY Band und das Kulturhausteam reicht Flammkuchen, Wein und andere Getränke. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Ab Oktober können die Ausstellungen auch jeweils sonntags von 15-18 Uhr besucht werden, die Installation im Park hängt bis 12.10.

