Heidelberg – Saisonauftakt 2025/26 der Reihe „Kammermusik Plus“ des Heidelberger Frühling mit dem Trio Orelon

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem Konzert des Trio Orelon am 30. September um 19.30 Uhr in der Aula der Alten Universität Heidelberg startet die Abonnementreihe „Kammermusik Plus“ des Heidelberger Frühling in seine neue Saison. Seit das Klaviertrio 2023 den ersten Preis beim ARD-Musikwettbewerb gewann, sind sie zur europäischen Spitze aufgestiegen. Ihr Esperanto-Name – wörtlich übersetzt „ins Ohr“ – ist Programm. Die jungen Instrumentalist*innen aus Italien, Deutschland und Spanien, die 2018 zueinander fanden, haben sich bewusst dem wachen Zuhören verschrieben. Im Gepäck haben sie neben Antonín Dvořáks Trio f-Moll op. 65 außerdem Werke von Lili Boulanger, Wolfgang Rihm und Louise Farrenc.

Unter der Überschrift „+ 7 Minuten“ erwartet die Zuhörer*innen außerdem ein kurzer Wort-Exkurs, in dem charakteristische oder auch kuriose Aspekte des Programms herausgegriffen oder spannende Phänomene im Programm beleuchtet werden.

Karten sind erhältlich unter www.heidelberger-fruehling.de, telefonisch unter 06221-5840044, an den bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Für Schüler*innen und Studierende sind hier 8-Euro-Tickets auf alle noch verfügbaren Plätze unter Vorlage des entsprechenden Nachweises erhältlich. Abonnements für alle neun Konzerte der Saison 2025/26 in der 3. und 4. Kategorie sind telefonisch unter der angegebenen Telefonnummer buchbar.

Ein Foto des Trio Orelon (Credit: Anna Fiolka) zur honorarfreien Verwendung ist angehängt.

Di 30. September 2025, 19.30 Uhr

Alte Aula der Universität Heidelberg

Trio Orelon Klaviertrio

Judith Stapf Violine

Arnau Rovira i Bascompte Violoncello

Marco Sanna Klavier

Lili Boulanger D’un matin de printemps

Wolfgang Rihm Fremde Szene III

Louise Farrenc Trio d-Moll op. 34

Antonín Dvořák Trio f-Moll op. 65

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH