Heidelberg – Pfaffengrund: Baustelle im Bereich Im Buschgewann verlängert sich bis 14. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Arbeiten im Bereich Im Buschgewann im Stadtteil Pfaffengrund verlängern sich bis voraussichtlich 14. November 2025. Die Leitungsarbeiten werden wie vorgesehen bis Ende September 2025 abgeschlossen. Im Anschluss daran werden die durch den Fernwärmeausbau betroffenen Straßenteile wiederhergestellt. Gleichzeitig erneuert die Stadt in den notwendigen Abschnitten auch die Asphaltoberfläche auf restlichen Flächen und Abschnitten, um Synergieeffekte mit den Arbeiten der Stadtwerke Heidelberg zu nutzen. Seit dem 3. März 2025 laufen die Bauarbeiten für den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes.

Abschnittsweise Vollsperrungen in mehreren Straßen

Die bisherigen Verkehrsregelungen bleiben bestehen. Für die Verlegung der Leitungen sind abschnittsweise Vollsperrungen notwendig, unter anderem im Bereich Im Buschgewann sowie an den Kreuzungen Marktstraße/Schwalbenweg und Im Buschgewann/Laubenweg.

Bisherige Verkehrsführung bleibt bestehen

Um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten, bleiben die bestehenden Umleitungen bestehen. Autofahrende werden weiterhin über folgende Straßen geleitet: Diebsweg – Schwalbenweg – Steinhofweg – Kranichweg – Eppelheimer Straße (und umgekehrt).

Umleitungen für den ÖPNV

Der Busverkehr ist bereits seit Beginn der Arbeiten am 3. März umgeleitet. Diese Regelung bleibt bis zum Ende der Bauzeit bestehen. Aktuelle Informationen dazu gibt es online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen.

Quelle: Stadt Heidelberg