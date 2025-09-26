Heidelberg – Geänderte Öffnungszeiten der Bäder am Tag der Deutschen Einheit und zum Freibadsaisonende

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/aj) – Ab Mittwoch, den 1. Oktober 2025, geht das Thermalbad in die Nebensaison. Bis einschließlich Sonntag, den 12. Oktober, ist das Bergheimer Traditionsbad dann täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Ab Montag, den 13. Oktober 2025, bleibt das Thermalbad über die Winterpause geschlossen.

Öffnungszeiten Hallenbäder am Tag der Deutschen Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit, Freitag, den 3. Oktober 2025, sind die Hallenbäder Hasenleiser und Köpfel jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zutritt zur Sauna ist jeweils gemischt. Das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum bleibt am Feiertag geschlossen.

Erweiterte Öffnungszeiten im City-Bad ab 13. Oktober

Ab Montag, den 13. Oktober 2025, erweitert das City-Bad die Öffnungszeiten und ist dann zu folgenden Zeiten geöffnet: Montags von 14 bis 19.30 Uhr, dienstags von 7 bis 14 Uhr und 16 bis 21.30 Uhr, mittwochs von 7 bis 18 Uhr, donnerstags, freitags und samstags von 7 bis 19.30 Uhr und sonntags von 8.30 bis 14.30 Uhr. Warmbadetage sind Freitag und Samstag.

Kassenschluss ist jeweils eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung.

Aktuelle Informationen zu den Heidelberger Bädern sowie Öffnungszeiten auf www.swhd.de/baeder.

Geänderte Öffnungszeiten im Gisela-Mierke-Bad am Tag der Deutschen Einheit

Das Gisela-Mierke-Bad ist nach Abschluss der Revisionsarbeiten ab Mittwoch, den 1. Oktober 2025, wieder für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet. Am Tag der Deutschen Einheit, Freitag, den 3. Oktober, öffnet das Bad von 8 bis 14 Uhr.

Ab Samstag, den 4. Oktober, öffnet das Bad wieder zu den regulären Zeiten. Kassenschluss ist jeweils 45 Minuten vor Badschließung.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg