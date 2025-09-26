Heidelberg – Anmeldung zum 63. Wettbewerb Jugend musiziert ab dem 1. Oktober möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge Berufstätige und Studierende, die nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen, können sich ab dem 1. Oktober bis zum 15. November 2025 unter www.jugend-musiziert.org registrieren und zum 63. Wettbewerb Jugend musiziert anmelden. Ausgeschrieben ist der Wettbewerb 2026 in der Solowertung für Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop). In der Ensemblewertung kann man sich für die Kategorien Kammermusik für Streichinstrumente, Kammermusik für Blasinstrumente, Kammermusik für gemischte Ensembles, Akkordeon-Kammermusik und besondere Besetzungen: Neue Musik anmelden. Die Ausschreibung mit allen Informationen zum Wettbewerb steht im Internet bereit unter www.jugend-musiziert.org/ausschreibung.

Jugend musiziert – der große musikalische Jugendwettbewerb – ist eine Bühne für viele, die als Solistinnen und Solisten oder im Ensemble ihr musikalisches Können in der Öffentlichkeit zeigen, sich dem Vergleich mit anderen stellen und sich einer fachkundigen Jury präsentieren wollen. Neben dem musikalischen Wettbewerb geht es bei Jugend musiziert um die Begegnung musikbegeisterter Jugendlicher. Ansprechpartnerin für den Regionalwettbewerb Heidelberg ist

Dr. Almut Runge-Woll, per E-Mail zu erreichen unter jugend.musiziert@heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg