Frankenthal – Vortrag und Weinprobe „Starke Frauen der Pfalz – gestern und heute“ an der vhs Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Veranstaltung „Starke Frauen der Pfalz – gestern und heute“ am Mittwoch, den 15. Oktober vereint Vortrag und Weinprobe. Die Kultur-und Weinbotschafterin der Pfalz Christine Schulte-Schaetzke lässt Lebensgeschichten herausragender Frauen der Pfalz auf junge Winzerinnen aus der Pfalz treffen. Es werden in historischen Kurz-Portraits zwölf berühmte oder wieder zu entdeckende Frauen unterschiedlicher Epochen und Metiers vorgestellt. Eine spannende Begegnung mit Klosterfrauen, Fürstinnen, Unternehmerinnen, Künstlerinnen, Frauenrechtlerinnen und transidenten Menschen. Dazu werden Weingüter der Region präsentiert, die von Frauen geführt werden, sowie besondere Weine der Winzerinnen. Verkostet werden verschiedene Rebsorten, so dass für jeden Geschmack etwas geboten wird. Die Veranstaltung wendet sich an Teilnehmer*innen ab 18 Jahren. Der Vortrag findet von 18:30 bis 21 Uhr statt und eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.