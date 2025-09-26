Eberbach/Ellwangen – Glasfaser für Neckarwimmersbach – NetCom BW beginnt mit Haustürvermarktung und lädt zu Beratungstagen ein

Eberbach/Ellwangen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund um den geplanten Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Neckarwimmersbach startete die NetCom BW bereits im Juli dieses Jahres vor Ort mit der Vermarktung ihrer Produkte. Damit markierte das Unternehmen den nächsten wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer flächendeckenden Glasfaserversorgung in Neckarwimmersbach. Gleichzeitig gab die EnBW-Tochter ein klares Ziel für die neue Projektphase aus: Bis zum 15.12.2025 sollen mindestens 40 % aller Gebäudeeigentümer von der Beauftragung eines Glasfaserhausanschlusses überzeugt werden. Dadurch soll das Fundament für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Vorhabens legen, denn die NetCom BW wird den Ausbau vollständig eigenfinanzieren.

Ein erstes Fazit dieser Bemühungen zog nun der für den Prozess zuständige Key Account Manager Giacomo Stifanelli: „Dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Neckarwimmersbach schnelleren Zugang zum Internet wünschen, haben die vergangenen drei Monate gezeigt. Von unserer Zielmarke sind wir jedoch noch ein gutes Stück entfernt. Deshalb möchten wir betonen: Wer sich jetzt für einen Anschluss entscheidet, spart die Anschlusskosten und macht sein Zuhause zukunftssicher.“

Die Glasfaseranbindung des eigenen Zuhauses können Anwohnerinnen und Anwohner weiterhin bequem online unter www.netcom-bw.de/eberbach beauftragen. Um noch mehr potenzielle Kunden zu erreichen, wird die NetCom BW ihr Angebot in den kommenden Wochen allerdings noch einmal ausweiten. So sind seit dem 22.09.2025 Mitarbeitende des Unternehmens nun auch persönlich in Neckarwimmersbach unterwegs sein, um Fragen rund um das Vorhaben zu beantworten und Bestellungen entgegenzunehmen.

Darüber hinaus bietet die NetCom BW in den kommenden Wochen zusätzliche Vor-Ort-Beratungstage in Neckarwimmersbach an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich hier individuell informieren und direkt einen Glasfaseranschluss beauftragen. Die Termine finden

• am 01.10. und 22.10. im Besprechungsraum der FREIRÄUME Eberbach (Hauptstraße 7) sowie

• am 15.10. und 29.10 in der Werkstatt der FREIRÄUME Eberbach (Kellereistraße 19) statt.

Beratungszeitraum ist jeweils von 09:00–12:00 Uhr und 14:00–18:00 Uhr.

Bei der Buchung eines Glasfaseranschlusses gilt für Interessierte auch in Zukunft, dass die Erschließung des eigenen Zuhauses bis zu einer Anschlusslänge von 15 Metern kostenlos ist. Für jeden weiteren Meter fallen 120 Euro brutto an. Voraussetzung ist ein Vertrag mit einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten und einer Internetgeschwindigkeit ab 300 Mbit/s. Auf dem Weg zur Erreichung des Vermarktungsziels ging die Stadtverwaltung Eberbach mit gutem Beispiel voran. So unterzeichnete Bürgermeister Peter Reichert vor wenigen Tagen die Verträge für die Erschließung kommunaler Gebäude in Neckarwimmersbach. Einen Schritt, den Reichert folgendermaßen begründete: „Mit der Entscheidung für den Glasfaserausbau investieren wir in die Attraktivität und Lebensqualität Neckarwimmersbachs. Die Stadt geht hier bewusst voran, um zu zeigen: Wer jetzt auf Glasfaser setzt, profitiert langfristig von einer leistungsstarken und zukunftsfähigen Infrastruktur.“

Alle Informationen zu Produkten und Angeboten der NetCom BW finden Interessenten unter www.netcom-bw.de. Hier finden sich auch Möglichkeiten, Fragen direkt an die Mitarbeiter der NetCom BW zu richten.

NetCom BW GmbH

Die NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen wurde 2014 gegründet und ist eine Konzerngesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Mit ihren innovativen Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Datenkommunikation, Standortvernetzung, Telefonie und Services ist die NetCom BW eine anerkannte Größe im heimischen Telekommunikations- und IT-Markt. Zu den Kunden der NetCom BW zählen Privathaushalte, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie kommunale Einrichtungen. Mit dem unternehmenseigenen Daten- und Sprachnetz per Lichtwellenleiter von rund 28.000 Kilometern verfügt die NetCom BW über eines der größten und modernsten Glasfasernetze in Baden-Württemberg.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach