Worms – Erlebnis-Shopping



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktionswochenende mit verkaufsoffenem

Mantelsonntag, Herbstmarkt der Frauenverbände, Allerheiligenmarkt & Autoausstellung / Einzelhändler

können bis 14. Oktober ihre Angebote einreichen

Erlebnis-Shopping hoch vier gibt es am Samstag, 25. Oktober,

und Sonntag, 26. Oktober, in der Wormser Innenstadt: Dann

lädt die Stadt gemeinsam mit dem Einzelhandel zum

Aktionswochenende rund um den verkaufsoffenen

Mantelsonntag ein. Traditionell lassen sich die Einzelhändler

einiges einfallen, um die Besucher zum Shoppen zu

animieren. Aber nicht nur für Shoppingbegeisterte wird etwas

geboten: Auf dem Marktplatz findet eine Autoausstellung statt

und alle Kinder kommen auf dem parallel stattfindenden

Allerheiligenmarkt auf ihre Kosten. Nicht zu vergessen der

Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt, bei dem

neben tollen Handwerksarbeiten auch allerlei selbstgemachte

Leckereien angeboten werden.

Entlang der Kämmererstraße und am Parmaplatz laden Wormser

Schausteller und Winzer zum Schlemmen und Verweilen ein. Die

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms präsentiert sich mit

Unterstützung von „museum live“, dem museumspädagogischen

Programm der Wormser Museen, am Parmaplatz mit einer Mal-

und Bastelstation sowie Glitzertattoos und natürlich allerlei Infos

rund um die anstehenden Veranstaltungen. Am Römischen Kaiser

ist neben dem DRK-Kreisverband Worms auch die #wormsliebe-

Kampagne mit Fotobox, Merchandising-Artikeln, kreativen

Mitmachaktionen und vielem mehr vertreten.

Aktionen & Angebote der Einzelhändler

Auch in diesem Jahr lassen sich die Wormser Einzelhändler

wieder attraktive Angebote und Aktionen für den verkaufsoffenen

Sonntag einfallen. Noch bis zum 14. Oktober können die

Einzelhändler der Kultur und Veranstaltungs GmbH per E-Mail an

artur.kiefel@kvg-worms.de mitteilen, auf welche Angebote und

Aktionen sich Shoppingbegeisterte freuen dürfen. Die

eingereichten Angebote werden dann sowohl auf der Website zum

Mantelsonntag als auch in lokalen Medien veröffentlicht.

Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt

Am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Oktober veranstalten die

Wormser Frauenverbände ihren traditionellen Herbstmarkt auf

dem Obermarkt. Bereits zum 22. Mal bieten verschiedene

Institutionen in herbstlich dekorierten Holzbuden ihre liebevoll

gestalteten Handarbeiten und selbstgemachten Köstlichkeiten an.

Von warmen Socken über stimmungsvolle Dekorationen bis hin zu

selbstgemachten Marmeladen, Chutneys und anderen Leckereien

reicht das bunte Angebot. Auch für das leibliche Wohl der Gäste

ist bestens gesorgt. Der Erlös des Herbstmarktes kommt

gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen in Worms zugute.

Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche

Von Samstag, 25. Oktober, bis Sonntag, 2. November, findet der

beliebte Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche statt. An

Allerheiligen, Samstag, 1. November, bleibt der Markt aufgrund

gesetzlicher Bestimmungen geschlossen. Mit Kinderkarussell,

Imbissbuden und Ständen mit süßen Leckereien ist für jeden

etwas dabei.

Die Partner des Mantelsonntags

Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der

folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse,

Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Worms mbH.

Zur Historie „Mantelsonntag“

Der Mantelsonntag blickt auf eine lange Historie zurück. So wurde

dieser Tag vor Jahrhunderten geschaffen, um der

Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt

zu ermöglichen. Diese konnte auf Grund ihrer landwirtschaftlichen

Betriebe und den damit einhergehenden Verpflichtungen nicht

während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen.

Traditionell findet der Mantelsonntag am Sonntag vor Allerheiligen

statt, an dem man den neuen Mantel dann ausführen konnte.

Service

Mantelsonntag am 26. Oktober

Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr

Detaillierte Informationen in Kürze unter:

www.wormser-einkaufstage.de.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms