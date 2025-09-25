Worms – Erlebnis-Shopping

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktionswochenende mit verkaufsoffenem
Mantelsonntag, Herbstmarkt der Frauenverbände, Allerheiligenmarkt & Autoausstellung / Einzelhändler
können bis 14. Oktober ihre Angebote einreichen
Erlebnis-Shopping hoch vier gibt es am Samstag, 25. Oktober,
und Sonntag, 26. Oktober, in der Wormser Innenstadt: Dann
lädt die Stadt gemeinsam mit dem Einzelhandel zum
Aktionswochenende rund um den verkaufsoffenen
Mantelsonntag ein. Traditionell lassen sich die Einzelhändler
einiges einfallen, um die Besucher zum Shoppen zu
animieren. Aber nicht nur für Shoppingbegeisterte wird etwas
geboten: Auf dem Marktplatz findet eine Autoausstellung statt
und alle Kinder kommen auf dem parallel stattfindenden
Allerheiligenmarkt auf ihre Kosten. Nicht zu vergessen der
Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt, bei dem
neben tollen Handwerksarbeiten auch allerlei selbstgemachte
Leckereien angeboten werden.
Entlang der Kämmererstraße und am Parmaplatz laden Wormser
Schausteller und Winzer zum Schlemmen und Verweilen ein. Die
Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms präsentiert sich mit
Unterstützung von „museum live“, dem museumspädagogischen
Programm der Wormser Museen, am Parmaplatz mit einer Mal-
und Bastelstation sowie Glitzertattoos und natürlich allerlei Infos
rund um die anstehenden Veranstaltungen. Am Römischen Kaiser
ist neben dem DRK-Kreisverband Worms auch die #wormsliebe-
Kampagne mit Fotobox, Merchandising-Artikeln, kreativen
Mitmachaktionen und vielem mehr vertreten.
Aktionen & Angebote der Einzelhändler
Auch in diesem Jahr lassen sich die Wormser Einzelhändler
wieder attraktive Angebote und Aktionen für den verkaufsoffenen
Sonntag einfallen. Noch bis zum 14. Oktober können die
Einzelhändler der Kultur und Veranstaltungs GmbH per E-Mail an
artur.kiefel@kvg-worms.de mitteilen, auf welche Angebote und
Aktionen sich Shoppingbegeisterte freuen dürfen. Die
eingereichten Angebote werden dann sowohl auf der Website zum
Mantelsonntag als auch in lokalen Medien veröffentlicht.
Herbstmarkt der Frauenverbände auf dem Obermarkt
Am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Oktober veranstalten die
Wormser Frauenverbände ihren traditionellen Herbstmarkt auf
dem Obermarkt. Bereits zum 22. Mal bieten verschiedene
Institutionen in herbstlich dekorierten Holzbuden ihre liebevoll
gestalteten Handarbeiten und selbstgemachten Köstlichkeiten an.
Von warmen Socken über stimmungsvolle Dekorationen bis hin zu
selbstgemachten Marmeladen, Chutneys und anderen Leckereien
reicht das bunte Angebot. Auch für das leibliche Wohl der Gäste
ist bestens gesorgt. Der Erlös des Herbstmarktes kommt
gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen in Worms zugute.
Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche
Von Samstag, 25. Oktober, bis Sonntag, 2. November, findet der
beliebte Allerheiligenmarkt vor der Dreifaltigkeitskirche statt. An
Allerheiligen, Samstag, 1. November, bleibt der Markt aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen geschlossen. Mit Kinderkarussell,
Imbissbuden und Ständen mit süßen Leckereien ist für jeden
etwas dabei.
Die Partner des Mantelsonntags
Der Mantelsonntag wird ermöglicht durch die Unterstützung der
folgenden Partner: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse,
Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Worms mbH.
Zur Historie „Mantelsonntag“
Der Mantelsonntag blickt auf eine lange Historie zurück. So wurde
dieser Tag vor Jahrhunderten geschaffen, um der
Landbevölkerung den Einkauf von Winterbekleidung in der Stadt
zu ermöglichen. Diese konnte auf Grund ihrer landwirtschaftlichen
Betriebe und den damit einhergehenden Verpflichtungen nicht
während der Woche in die Stadt zum Einkaufen kommen.
Traditionell findet der Mantelsonntag am Sonntag vor Allerheiligen
statt, an dem man den neuen Mantel dann ausführen konnte.
Service
Mantelsonntag am 26. Oktober
Öffnungszeiten der Geschäfte: 13 bis 18 Uhr
Detaillierte Informationen in Kürze unter:
www.wormser-einkaufstage.de.
Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms