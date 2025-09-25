Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist die Bachgasse in Sulzbach, Höhe Hausnummer 3, derzeit vollständig gesperrt.
Die Zufahrt ist aktuell nur über die schmale Hirtengasse möglich, die Ausfahrt ausschließlich über die ebenso schmale Frankengasse. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme.
Nach Angaben der Stadtwerke Weinheim werden die notwendigen Reparaturarbeiten am beschädigten Rohrnetz voraussichtlich bis zum 2. Oktober 2025 andauern.
Die Stadt Weinheim bedankt sich für das Verständnis der Anwohnerinnen und Anwohner sowie aller Verkehrsteilnehmenden.
Quelle Stadt Weinheim
Weinheim – Wasserrohrbruch in der Bachgasse – Straßensperrung bis voraussichtlich 2. Oktober 2025
