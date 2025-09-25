Weinheim – Feuerwehr Weinheim startet eigenes Stickeralbum – Kick-off- Party am 27. September

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr bekommt Gartenhüttenbrand im Gewann
Hammelsbrunnen schnell unter Kontrolle. Das Feuer war aus
bisher unbekannter Ursache in der Nacht von Samstag auf
Sonntag ausgebrochen.
Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim bringt ihr eigenes
Stickeralbum heraus. Ab kommenden Samstag, 27. September, sind die
Alben sowie die dazugehörigen Sammelsticker exklusiv im REWE
Center Markus Mauz am Berliner Platz erhältlich. Das Album zeigt
Einsatzkräfte, Fahrzeuge, Abteilungen und gibt Einblicke in die Arbeit
der Feuerwehr. Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit
mit Stickerstars, die bundesweit bereits viele erfolgreiche Vereins- und
Gemeinschaftsalben umgesetzt haben. Für Weinheim ist es jedoch ein
Novum, erstmals stehen Feuerwehrangehörige im Mittelpunkt einer
Sammelserie.
Zum Auftakt lädt die Feuerwehr von 11 bis 15 Uhr zur großen Kick-off-
Party am REWE Center ein. Auf die Besucherinnen und Besucher
wartet ein buntes Programm. Grill und Getränke, eine Hüpfburg für
Kinder, Infostände im Markt, Informationen zum Katastrophenschutz
sowie Feuerwehrfahrzeuge und Technik zum Anfassen. So können
Interessierte die Feuerwehr aus nächster Nähe erleben.
"Mit dem Album möchten wir zeigen, wer hinter der Feuerwehr
Weinheim steht: unsere Mitglieder, unsere Nachwuchsarbeit, unsere
Technik und unsere Einsatzbereitschaft", erklärt Feuerwehrkommandant
Ralf Mittelbach. "Es ist ein Stück Feuerwehrgeschichte zum Sammeln,
Tauschen und Entdecken und gleichzeitig eine Einladung, uns besser
kennenzulernen und Teil unserer Gemeinschaft zu werden."
Die Sammelaktion läuft bis zum 6. Dezember 2025. In dieser Zeit
können die Sticker im REWE Center erworben und Alben vervollständigt
werden. Die Feuerwehr ruft die Bürgerinnen und Bürger auf,
mitzumachen, zu sammeln und die Aktion in ihrem Umfeld bekannt zu
machen. Wer ein Album kauft, unterstützt damit nicht nur ein
außergewöhnliches Projekt, sondern auch die Arbeit der Feuerwehr in
Weinheim.
Gleichzeitig versteht die Feuerwehr die Aktion als Chance, neue
Mitstreiter zu gewinnen. Besonders in der Tagesverfügbarkeit werden
dringend Verstärkungen gesucht sei es durch Quereinsteiger ohne
Vorerfahrung oder Feuerwehrangehörige die in Weinheim wohnen und
bereits in anderen Feuerwehren aktiv sind. "Jeder Beitrag zählt, um die
Sicherheit in unserer Stadt zu gewährleisten", betont Mittelbach.
Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ist als Stabsstelle II03 im Dezernat
II der Stadtverwaltung verankert und zählt rund 600 Mitglieder. Etwa 280
davon leisten aktiven Einsatzdienst. Ergänzt wird die Mannschaft durch
die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr und den
Spielmannszug.
Bild: Die Freiwilligen Feuerwehrangehörigen Michael Grensemann (v.l.)
und Daniel Paradiso begutachten das erste Stickeralbum der Feuerwehr
Weinheim. Ab Samstag ist es im Rewe Center Weinheim am Berliner
Platz erhältlich.
Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach