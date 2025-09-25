Weinheim – Feuerwehr Weinheim startet eigenes Stickeralbum – Kick-off- Party am 27. September



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Feuerwehr bekommt Gartenhüttenbrand im Gewann

Hammelsbrunnen schnell unter Kontrolle. Das Feuer war aus

bisher unbekannter Ursache in der Nacht von Samstag auf

Sonntag ausgebrochen.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim bringt ihr eigenes

Stickeralbum heraus. Ab kommenden Samstag, 27. September, sind die

Alben sowie die dazugehörigen Sammelsticker exklusiv im REWE

Center Markus Mauz am Berliner Platz erhältlich. Das Album zeigt

Einsatzkräfte, Fahrzeuge, Abteilungen und gibt Einblicke in die Arbeit

der Feuerwehr. Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit

mit Stickerstars, die bundesweit bereits viele erfolgreiche Vereins- und

Gemeinschaftsalben umgesetzt haben. Für Weinheim ist es jedoch ein

Novum, erstmals stehen Feuerwehrangehörige im Mittelpunkt einer

Sammelserie.

Zum Auftakt lädt die Feuerwehr von 11 bis 15 Uhr zur großen Kick-off-

Party am REWE Center ein. Auf die Besucherinnen und Besucher

wartet ein buntes Programm. Grill und Getränke, eine Hüpfburg für

Kinder, Infostände im Markt, Informationen zum Katastrophenschutz

sowie Feuerwehrfahrzeuge und Technik zum Anfassen. So können

Interessierte die Feuerwehr aus nächster Nähe erleben.



"Mit dem Album möchten wir zeigen, wer hinter der Feuerwehr

Weinheim steht: unsere Mitglieder, unsere Nachwuchsarbeit, unsere

Technik und unsere Einsatzbereitschaft", erklärt Feuerwehrkommandant

Ralf Mittelbach. "Es ist ein Stück Feuerwehrgeschichte zum Sammeln,

Tauschen und Entdecken und gleichzeitig eine Einladung, uns besser

kennenzulernen und Teil unserer Gemeinschaft zu werden."

Die Sammelaktion läuft bis zum 6. Dezember 2025. In dieser Zeit

können die Sticker im REWE Center erworben und Alben vervollständigt

werden. Die Feuerwehr ruft die Bürgerinnen und Bürger auf,

mitzumachen, zu sammeln und die Aktion in ihrem Umfeld bekannt zu

machen. Wer ein Album kauft, unterstützt damit nicht nur ein

außergewöhnliches Projekt, sondern auch die Arbeit der Feuerwehr in

Weinheim.

Gleichzeitig versteht die Feuerwehr die Aktion als Chance, neue

Mitstreiter zu gewinnen. Besonders in der Tagesverfügbarkeit werden

dringend Verstärkungen gesucht sei es durch Quereinsteiger ohne

Vorerfahrung oder Feuerwehrangehörige die in Weinheim wohnen und

bereits in anderen Feuerwehren aktiv sind. "Jeder Beitrag zählt, um die

Sicherheit in unserer Stadt zu gewährleisten", betont Mittelbach.

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim ist als Stabsstelle II03 im Dezernat

II der Stadtverwaltung verankert und zählt rund 600 Mitglieder. Etwa 280

davon leisten aktiven Einsatzdienst. Ergänzt wird die Mannschaft durch

die Alters- und Ehrenabteilung, die Jugendfeuerwehr und den

Spielmannszug.

Bild: Die Freiwilligen Feuerwehrangehörigen Michael Grensemann (v.l.)

und Daniel Paradiso begutachten das erste Stickeralbum der Feuerwehr

Weinheim. Ab Samstag ist es im Rewe Center Weinheim am Berliner

Platz erhältlich.

Foto: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach