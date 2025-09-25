  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

25.09.2025, 9:32 Uhr

Viernheim – Straßenmalaktion zum „Bunten Herbst“ auf dem Apostelplatz – Wirtschaftsförderung unterstützt Aktion für Kinderrechte

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit farbenfrohen Kreidebildern und kreativen Botschaften machten die Kinder des AWO-Kinderdörfels Viernheim in der vergangenen Woche (18. September) auf den jährlichen Weltkindertag aufmerksam – mit dem Ziel, dass Kinder als wichtiger Teil der Gesellschaft gesehen und gehört werden. Unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie“ verwandelte sich der Apostelplatz in eine farbenfrohe Straßenkunstgalerie. Die Aktion reiht sich ein in die Veranstaltungsreihe „Bunter Herbst“ mit über 30 Angeboten der City-Gemeinschaft Viernheim und der städtischen Wirtschaftsförderung. Bereits am Vormittag griffen die Kleinsten im Alter von ein bis sechs Jahren begeistert zur Malkreide und setzten ihre Gedanken zum „Recht zu spielen“ in farbenfrohe Bilder um. Am Nachmittag folgten die Hortkinder, die das „Recht zu lernen“ künstlerisch zum Ausdruck brachten. Neben den Kindern des AWO-Kinderdörfels beteiligten sich auch spontan die AWO-Rathauskita, die Kita Gänseblümchen sowie zahlreiche Kinder mit ihren Eltern, die zufällig vorbeikamen.

Für zusätzliche Freude sorgte die Wirtschaftsförderung, die nicht nur die bunte Malkreide bereitstellte, sondern im Anschluss auch alle kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler zu einem leckeren Eis beim Eiscafé Riviera einlud. „Mit ihren bunten Bildern haben die Kinder gezeigt, was ihnen wichtig ist – und dass ihre Stimmen dazugehören“, waren sich die Akteure einig.

Weitere Informationen zum gesamten Programm des „Bunten Herbstes“ – von kulinarischen Angeboten über kreative Workshops bis hin zu Events für die ganze Familie – gibt es unter www.citygemeinschaft-viernheim.de.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Landau – Danziger Platz im Landauer Horst – Jurysitzung am 1. Oktober mit Bürgerbeteiligung

    • Landau – Danziger Platz im Landauer Horst – Jurysitzung am 1. Oktober mit Bürgerbeteiligung
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie soll der Danziger Platz im Landauer Horst künftig aussehen? Diese Frage bewegt viele Menschen im Quartier. Um Antworten zu finden, setzt die Stadt auf ein besonderes Verfahren: Statt hinter verschlossenen Türen zu planen, werden die Menschen vor Ort aktiv einbezogen. Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, geht das Werkstattverfahren nun in die nächste ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Herbstgenüsse Wochenmarktaktionstag am 11. Oktober 2025

    • Sinsheim – Herbstgenüsse Wochenmarktaktionstag am 11. Oktober 2025
      Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion rhein-Neckar. Am 11. Oktober findet auf dem Sinsheimer Wochenmarkt ein Aktionstag unter dem Motto „Herbstgenüsse“ statt. Von 9:00 bis 13:00 Uhr werden unter anderem neuer Wein, Zwiebelkuchen und Kürbissuppe angeboten. Die Markthändler bieten zu diesem Anlass verschiedene Probierstationen sowie Verkaufsaktionen an. Kinder können sich über Malvorlagen und Schnitzschablonen freuen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt ... Mehr lesen»

      • Speyer – Hochwassergefahr in Speyer – Speyerbach und Woogbach im Blick

    • Speyer – Hochwassergefahr in Speyer – Speyerbach und Woogbach im Blick
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Trotz anhaltender Regenfälle bleibt die Lage in Speyer aktuell unter Kontrolle. Die Feuerwehr musste bislang zu keinem Einsatz aufgrund des Wetters ausrücken. Die Pegelstände der örtlichen Gewässer – insbesondere des Speyerbachs und des Woogbachs – liegen derzeit unterhalb der Schwelle eines zweijährigen Hochwassers. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum Zeitpunkt der letzten Messung um 12.30 ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Mitmach-Vortrag: „Gönnen Sie Ihren Augen eine Auszeit!“ – Tipps für gesunde Augen am 9. Oktober

    • Viernheim – Mitmach-Vortrag: „Gönnen Sie Ihren Augen eine Auszeit!“ – Tipps für gesunde Augen am 9. Oktober
      Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Müde Augen vom Lesen, Arbeiten am Bildschirm oder einfach durch den Alltag – das kennen viele. Wie kleine Pausen die Augen entspannen und die Sehkraft stärken können, zeigt die ganzheitliche Sehtrainerin Anja Zingraff in Kooperation mit der Stadtbibliothek Viernheim in einem kostenlosen Mitmach-Vortrag am Donnerstag, 9. Oktober, von 17 bis 18:30 Uhr. ... Mehr lesen»

      • Bad Bergzabern/Böllenborn – Falscher Pfalzwerke Mitarbeiter unterwegs

    • Bad Bergzabern/Böllenborn – Falscher Pfalzwerke Mitarbeiter unterwegs
      Bad Bergzabern/Böllenborn/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern am 24.09.25 zwischen 15.30h und 16.30h gab sich eine männliche Person jeweils an einem Haus in Bad Bergzabern und in Böllenborn als Pfalzwerkemitarbeiter aus, um im Haus Strom abzulesen. In einem Fall konnte sich der Mann Zutritt zum Haus verschaffen. Derzeit hat die Pfalzwerke keine Mitarbeiter zur Stromablesung unterwegs. ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Zugunglück in Böhl-Iggelheim

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Zugunglück in Böhl-Iggelheim
      Rhein-Pfalz-Kreis – Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 45-Jähriger verstirbt nach Kollision mit Zug – Am Sonntag (21.09.2025), gegen 00:40 Uhr, wurde ein 45-Jähriger am Bahnhof Böhl-Iggelheim von einem anfahrenden Zug erfasst. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der Mann neben dem anfahrenden Zug herlief und dann in das Gleisbett geriet. Er erlag noch vor Ort seinen ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Friedhof: Eingeschränkte Parkmöglichkeiten vom 30.September bis 07. November

    • Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der seit langem notwendigen Sanierung des Haupteingangs des Sinsheimer Friedhofs sowie der Herstellung eines neuen Kanal- und Wasserleitungsanschlusses muss im Zeitraum vom 30.09. bis 07.11.2025 der Parkplatz gesperrt werden. Ein Teil der Parkplätze wird in diesem Zeitraum gesperrt. Die betroffenen Stellflächen werden für Friedhofsbesucher am unteren Ende des Parkplatzes ... Mehr lesen»

      • Mannheim – MAUS-Förderprogramm wird weitergeführt – auch Ganztagsgrundschulen profitieren

    • Mannheim / Metropolregio Rhein-Neckar(red/ak) – Der Ausschuss für Bildung und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 23. September die Fortführung des erfolgreichen Unterstützungssystems MAUS ab dem Schuljahr 2026/27 beschlossen. Das Programm, das seit 2008 fester Bestandteil der Mannheimer Schullandschaft ist, wird dabei in wichtigen Punkten weiterentwickelt und an aktuelle Rahmenbedingungen angepasst. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote So ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Sanierung Steinsfurter Straße L533 (ehemals B39) – Informationsveranstaltung am 21. Oktober

    • Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Sinsheim lädt alle interessierten Bürger herzlich zur öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung am Dienstag, 21.10.2025 ab 17:00 Uhr in den Bürgersaal der Verwaltungsstelle Steinsfurt ein. In der Ortsdurchfahrt im Stadtteil Steinsfurt stehen ab November 2025 umfangreiche Bauarbeiten an. Das Baufeld mit einer Länge von etwa 540 Metern befindet sich in der ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – Vereinsliste und Vereinsgründung: Plattform und Informationen für Vereine: Bitte um Meldung!

    • Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Sinsheim bietet auf der der städtischen Homepage allen Sinsheimer Vereinen eine Plattform zur Veröffentlichung ihrer Vereinsdaten an. Hier können interessierte Bürger Vereine finden und mit diesen in Kontakt treten.Die gelisteten Vereine können dadurch auch über vereinsrelevante Themen per E-Mail oder auf dem Postweg informiert werden. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com