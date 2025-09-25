Viernheim – Straßenmalaktion zum „Bunten Herbst“ auf dem Apostelplatz – Wirtschaftsförderung unterstützt Aktion für Kinderrechte

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit farbenfrohen Kreidebildern und kreativen Botschaften machten die Kinder des AWO-Kinderdörfels Viernheim in der vergangenen Woche (18. September) auf den jährlichen Weltkindertag aufmerksam – mit dem Ziel, dass Kinder als wichtiger Teil der Gesellschaft gesehen und gehört werden. Unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie“ verwandelte sich der Apostelplatz in eine farbenfrohe Straßenkunstgalerie. Die Aktion reiht sich ein in die Veranstaltungsreihe „Bunter Herbst“ mit über 30 Angeboten der City-Gemeinschaft Viernheim und der städtischen Wirtschaftsförderung. Bereits am Vormittag griffen die Kleinsten im Alter von ein bis sechs Jahren begeistert zur Malkreide und setzten ihre Gedanken zum „Recht zu spielen“ in farbenfrohe Bilder um. Am Nachmittag folgten die Hortkinder, die das „Recht zu lernen“ künstlerisch zum Ausdruck brachten. Neben den Kindern des AWO-Kinderdörfels beteiligten sich auch spontan die AWO-Rathauskita, die Kita Gänseblümchen sowie zahlreiche Kinder mit ihren Eltern, die zufällig vorbeikamen.



Für zusätzliche Freude sorgte die Wirtschaftsförderung, die nicht nur die bunte Malkreide bereitstellte, sondern im Anschluss auch alle kleinen und großen Künstlerinnen und Künstler zu einem leckeren Eis beim Eiscafé Riviera einlud. „Mit ihren bunten Bildern haben die Kinder gezeigt, was ihnen wichtig ist – und dass ihre Stimmen dazugehören“, waren sich die Akteure einig.

Weitere Informationen zum gesamten Programm des „Bunten Herbstes“ – von kulinarischen Angeboten über kreative Workshops bis hin zu Events für die ganze Familie – gibt es unter www.citygemeinschaft-viernheim.de.