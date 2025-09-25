SÜW – Châteaux Rhénans – Burgen am Oberrhein: Erfolge für die Burgenlandschaft in der Südpfalz



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Pressegespräch auf Burg Landeck stellt Ergebnisse in der

Südpfalz des grenzüberschreitenden Projekts „Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“ vor

Im Rahmen eines Pressegesprächs auf Burg Landeck wurden

am 25.09.2025 die umfangreichen Maßnahmen vorgestellt, die

im südpfälzischen Projektgebiet des INTERREG-Projekts

„Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“ realisiert wurden.

Ziel des länderübergreifenden Vorhabens ist es, die reiche

Burgenlandschaft entlang des Oberrheins aufzuwerten, zu

vermitteln und für Besucherinnen und Besucher neu erlebbar

zu machen.

Die vorgestellten in der Südpfalz umgesetzten Maßnahmen

verdeutlichen die Vielfalt des Projekts:

Informationstafeln: Über 20 neue, dreisprachige Tafeln

(Deutsch, Französisch, Englisch) informieren an zentralen

Burgen in der Südpfalz über Geschichte, Architektur und

Bedeutung der Anlagen – unter anderem auf Burg Trifels,

Drachenfels, Wegelnburg oder Lindelbrunn.

Tastmodelle: Für die Burgen Trifels, Madenburg und Landeck

wurden Bronze-Tastmodelle geschaffen. Alle drei sind mit

Braille- sowie Prismenschrift versehen, die beiden Modelle vom

Trifels und der Madenburg auch unterfahrbar.

App „Burgen und Legenden“: Die kostenfreie App lädt zur

interaktiven Entdeckungstour ein. Nutzer lösen Quizfragen, um

Legenden freizuschalten. Die App wurde illustriert von John

Howe, bekannt durch seine Arbeit zu „Der Herr der Ringe“.

Marketing: Drei Kurzfilme präsentieren die Burgen am

Oberrhein digital. Ziel ist es, auch über Social Media neue

Zielgruppen zu erreichen.

Forschung und Wissenschaft: Mit zwei internationalen

Fachtagungen – 2023 in Annweiler und 2025 in Straßburg –

wurde der Grundstein für eine grenzüberschreitende

wissenschaftliche Auseinandersetzung gelegt. Der

Tagungsband zur ersten Konferenz erscheint im Oktober 2025.



Mythen und Legenden: Eine literaturhistorische Sammlung zu

Erzählungen aus Pfalz und Elsass entstand im Projektverlauf

und ist online zugänglich.

Theater auf Burg Trifels: Das Stationentheater „Heinrich.

Einfach ausgeklammert.“ setzt auf moderne

Geschichtsvermittlung.

Burgennetzwerktreffen: Eigentümer, Betreiber und Akteure

aus Forschung, Tourismus und Denkmalschutz kamen 2023

auf Burg Trifels und 2025 auf Burg Landeck zum Austausch

zusammen.

Wanderausstellung: Die Ausstellung „Burgen am Oberrhein“

ist noch bis 28. September 2025 in der Villa Ludwigshöhe in

Edenkoben zu sehen.

Im Anschluss an die Präsentationen konnten die

Teilnehmenden die neuen Elemente auf Burg Landeck direkt

vor Ort erleben. Ein gemeinsamer Imbiss mit Keschdesuppe

und Zwiebelkuchen rundete die Veranstaltung ab.

Weitere Informationen zum Projekt „Châteaux Rhénans –

Burgen am Oberrhein“ und den weiteren Maßnahmen finden

Sie unter www.chateaux-rhenans.eu/de und

www.suedlicheweinstrasse.de/burgen-am-oberrhein.

Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von fast 5 Millionen

Euro erhält eine europäische Kofinanzierung aus dem

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von 2,9

Mio. Euro (d.h. 60 % des Gesamtbetrages) im Rahmen des

INTERREG Oberrhein Programms. Ziel des Projekts ist die

grenzüberschreitende Inwertsetzung und Förderung der Burgen

am Oberrhein sowie die Stärkung der Attraktivität des

Oberrheins als „Land der Burgen“.

Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.