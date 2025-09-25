SÜW – Châteaux Rhénans – Burgen am Oberrhein: Erfolge für die Burgenlandschaft in der Südpfalz

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Pressegespräch auf Burg Landeck stellt Ergebnisse in der
Südpfalz des grenzüberschreitenden Projekts „Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“ vor
Im Rahmen eines Pressegesprächs auf Burg Landeck wurden
am 25.09.2025 die umfangreichen Maßnahmen vorgestellt, die
im südpfälzischen Projektgebiet des INTERREG-Projekts
„Châteaux rhénans – Burgen am Oberrhein“ realisiert wurden.
Ziel des länderübergreifenden Vorhabens ist es, die reiche
Burgenlandschaft entlang des Oberrheins aufzuwerten, zu
vermitteln und für Besucherinnen und Besucher neu erlebbar
zu machen.
Die vorgestellten in der Südpfalz umgesetzten Maßnahmen
verdeutlichen die Vielfalt des Projekts:
Informationstafeln: Über 20 neue, dreisprachige Tafeln
(Deutsch, Französisch, Englisch) informieren an zentralen
Burgen in der Südpfalz über Geschichte, Architektur und
Bedeutung der Anlagen – unter anderem auf Burg Trifels,
Drachenfels, Wegelnburg oder Lindelbrunn.
Tastmodelle: Für die Burgen Trifels, Madenburg und Landeck
wurden Bronze-Tastmodelle geschaffen. Alle drei sind mit
Braille- sowie Prismenschrift versehen, die beiden Modelle vom
Trifels und der Madenburg auch unterfahrbar.
App „Burgen und Legenden“: Die kostenfreie App lädt zur
interaktiven Entdeckungstour ein. Nutzer lösen Quizfragen, um
Legenden freizuschalten. Die App wurde illustriert von John
Howe, bekannt durch seine Arbeit zu „Der Herr der Ringe“.
Marketing: Drei Kurzfilme präsentieren die Burgen am
Oberrhein digital. Ziel ist es, auch über Social Media neue
Zielgruppen zu erreichen.
Forschung und Wissenschaft: Mit zwei internationalen
Fachtagungen – 2023 in Annweiler und 2025 in Straßburg –
wurde der Grundstein für eine grenzüberschreitende
wissenschaftliche Auseinandersetzung gelegt. Der
Tagungsband zur ersten Konferenz erscheint im Oktober 2025.
Mythen und Legenden: Eine literaturhistorische Sammlung zu
Erzählungen aus Pfalz und Elsass entstand im Projektverlauf
und ist online zugänglich.
Theater auf Burg Trifels: Das Stationentheater „Heinrich.
Einfach ausgeklammert.“ setzt auf moderne
Geschichtsvermittlung.
Burgennetzwerktreffen: Eigentümer, Betreiber und Akteure
aus Forschung, Tourismus und Denkmalschutz kamen 2023
auf Burg Trifels und 2025 auf Burg Landeck zum Austausch
zusammen.
Wanderausstellung: Die Ausstellung „Burgen am Oberrhein“
ist noch bis 28. September 2025 in der Villa Ludwigshöhe in
Edenkoben zu sehen.
Im Anschluss an die Präsentationen konnten die
Teilnehmenden die neuen Elemente auf Burg Landeck direkt
vor Ort erleben. Ein gemeinsamer Imbiss mit Keschdesuppe
und Zwiebelkuchen rundete die Veranstaltung ab.
Weitere Informationen zum Projekt „Châteaux Rhénans –
Burgen am Oberrhein“ und den weiteren Maßnahmen finden
Sie unter www.chateaux-rhenans.eu/de und
www.suedlicheweinstrasse.de/burgen-am-oberrhein.
Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von fast 5 Millionen
Euro erhält eine europäische Kofinanzierung aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von 2,9
Mio. Euro (d.h. 60 % des Gesamtbetrages) im Rahmen des
INTERREG Oberrhein Programms. Ziel des Projekts ist die
grenzüberschreitende Inwertsetzung und Förderung der Burgen
am Oberrhein sowie die Stärkung der Attraktivität des
Oberrheins als „Land der Burgen“.
Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.