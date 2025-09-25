Speyer – „Unheimliche Umtriebe im Dom“ Benefiz-Lesung mit dem Speyerer Krimi-Autor Uwe Ittensohn

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2022 veranstaltet der Dombauverein erneut eine Autorenlesung im Kaisersaal des Speyerer Doms. Am Freitag, 10. Oktober, 19 Uhr, liest der Speyerer Krimi-Autor Uwe Ittensohn seine Kurzgeschichte „Domkaninchen“.

Warum versagt ausgerechnet in der Osternacht das Geläut im Speyerer Dom? Steckt mehr als ein technischer Defekt dahinter? Domkustos Dr. Sebastian Cornelius will die Sache nicht auf sich beruhen lassen und macht sich auf in den nächtlichen Dom. Von den seltsamen Spuren angezogen, irrt er durch das dunkle Gotteshaus, bis er schließlich die grausige Ursache der verstummten Glocken unmittelbar vor Augen hat. Wird er die richtigen Schlüsse ziehen und dem Täter auf die Spur kommen?

Uwe Ittensohn zeigt mit „Domkaninchen“, dass er sich auch im Genre Thriller heimisch fühlt. Die Kurzgeschichte ist als Speyerer Beitrag für die Anthologie „Arsen und Spargelspitzen. Kriminelles aus Schwetzingen und der Kurpfalz“ erschienen. Dieser Band erschien im März 2025 anlässlich des Branchentreffs Criminale, der in diesem Jahr in Schwetzingen stattfand.

Der Speyerer Schriftsteller Uwe Ittensohn ist vielseitig engagiert: Krimischriftsteller, Autor für Weinliteratur, Speyerer Gästeführer sowie Hochschuldozent und natürlich auch Mitglied des Dombauvereins. Er lebt in Speyer, wo er ein denkmalgeschütztes Stiftsgebäude sanierte und sich um den historischen Klostergarten kümmert, in dessen schattigen Winkeln er auch die Muße zum Schreiben findet.

Eintrittskarten für die Lesung inkl. Begrüßungssekt sind online bei Reservix erhältlich: https://www.reservix.de/veranstaltungskalender?q=ittensohn

Bitte beachten: Der Zugang zum Kaisersaal führt über 90 Stufen und ist damit nicht barrierefrei.

Bildunterschrift: Lesung mit Uwe Ittensohn 2022 im Kaisersaal des Speyerer Doms © Foto: Dombauverein Speyer

Quelle:Bistum Speyer