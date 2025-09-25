Speyer – Stadt Speyer beendet Fahrradvermietsystem VRNnextbike zum Jahresende 2025



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Stadtrat der Stadt Speyer hat in seiner Sitzung am 4. September 2025 beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Fahrradvermietsystem VRNnextbike nicht über das Jahr 2025 hinaus fortzusetzen. Das Angebot wird somit zum 31. Dezember 2025 eingestellt.

Grundsätzlich sieht die Stadt in Fahrradvermietsystemen einen sinnvollen Beitrag zur Förderung des Radverkehrs und zur Erreichung ihrer Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele. Auch die Verkehrswende hin zu umweltfreundlicher Mobilität bleibt ein zentrales Ziel.

Allerdings wurde das bestehende System in Speyer – betrieben durch die Firma nextbike – im Hinblick auf seine Wirtschaftlichkeit kritisch bewertet. Trotz der grundsätzlichen Vorteile hat der Stadtrat daher entschieden, die Teilnahme am VRNnextbike-System zu beenden.

Mit diesem Schritt will die Stadt künftig flexibler auf neue Entwicklungen im Mobilitätsbereich reagieren und alternative Ansätze zur Förderung des Radverkehrs prüfen.

Quelle: Stadt Speyer