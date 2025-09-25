Speyer – Feuerwehr im Dauereinsatz

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24. September 2025 hatte die Feuerwehr ein hohes Einsatzaufkommen zu verzeichnen. Dabei standen einige Alarmierungen auch in Zusammenhang mit dem aktuellen ergiebigen Dauerregen. Nachfolgend eine Kurzübersicht:

1. Umgestürzter Baum —> Ein Baum war entwurzelt und auf die Landauer Straße gestürzt.

2. Brandmeldealarm Hotel Bahnhofstraße —> Es konnte kein Feuer festgestellt werden.

3. Wasserrohrbruch Tiefgarage Florhof —> Leckage an einem Abwasserrohr, keine Gefahr für abgestellte Fahrzeuge.

4. First Responder Maximilianstraße —> Über die KatRetter-App wurde ein Feuerwehrbeamter zu einem medizinischen Notfall in ein Ladengeschäft auf der Maximilianstraße alarmiert.

5. Brandmeldealarm Schule Josef-Schmitt-Straße —> Auslösung durch Bauarbeiten, kein Feuer.

6. Hochwasser Voralarm Speyerbach/ Woogbach —> Alarmierung Leitungsdienst des Brand- und Katastrophenschutzes zur Koordination von städtischen Maßnahmen nach einer Hochwassergefahrenmeldung durch das Landesamt für Umwelt. Letztes Sachstand gegen 20 Uhr: Keine akute Gefährdung, vorbereitende Maßnahmen getroffen.

7. Brandwarnanlage Wohnheim Industriestraße —> Ausgelöst beim Kochen, keine Gefahr.

8. Gasgeruch in Keller Johann-Sebastian-Bach-Straße —> Mit den Messgeräten der Feuerwehr keine Feststellung, Einsatzstelle an SWS übergeben.

9. Häuslicher Rauchmelder Obere Langgasse —>

Rauchmelder sind Lebensretter! Nachbarn wurden aufmerksam, als sie das schrille Piepsen eines Rauchmelders aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hörten. Es roch zudem schon verdächtig. Die Erkundung der Feuerwehr ergab, dass aus einem Fenster auf der Rückseite des Objekts rauchte. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt und stellte fest, dass Essen angebrannt war. Ohne das schnelle Eingreifen, wäre es kurze Zeit später zu einem Küchenbrand gekommen. Die Wohnung, in der sich niemand befand, musste maschinell belüftet werden.

10. Wassereinbruch Fitnesscenter Iggelheimer Straße—> Massiver Schaden im Gebäude durch ein überlastetes privates Kanalsystem. Die Feuerwehr konnte Regenwasser aus dem privaten Kanal in das öffentliche Abwassernetz pumpen. Dadurch wurde der Wassereintritt gestoppt. Einsatzstelle und eine Tauchpumpe an Haustechniker übergeben.

11. Tierrettung Bahnhofstraße —> Eine verletzte Taube am Bahnhof.

12. Wasser im Keller Alfred-Delp-Straße —> Da die Ursache nicht eindeutig klar war, mussten Wasser und Strom abgeschaltet werden, denn auch die Hauselektrik war von dem Wasserschaden betroffen.





13. Verkehrsunfall mit Verletzten A 61 —> Auf der A 61 kam es wahrscheinlich in Folge von Aquaplaning zum Unfall zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil. Fünf Menschen waren betroffen, von denen zwei verletzt in ein Krankenhaus mussten. Eine Frau war in dem deformierten Pkw eingeschlossen und musste zur schonenden Rettung in Rücksprache mit einem Notarzt von der Feuerwehr mit hydraulischen Geräten befreit werden. Dazu wurde auch eine Tür auf der Beifahrerseite entfernt.

Während das Wohnmobil nur vergleichsweise geringe Beschädigungen am Heck hatte, entstand an dem Pkw augenscheinlich ein Totalschaden. Während der Rettung mussten die beiden Fahrspuren in Richtung Koblenz gesperrt werden. Der Verkehr konnte aber zumindest auf dem Standstreifen weiterfließen.

Bilder dürfen mit der Quellenangabe: „Stadt Speyer, Brand- und Katastrophenschutz“ verwendet werden.

14. Wassereinbruch Herdstraße —> Der Keller eines Wohnhauses stand ca. 5 cm unter Wasser.

Quelle Text und Fotos : Stadtverwaltung Speyer

