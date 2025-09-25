Speyer – 16. Europäisches Filmfestival der Generationen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum 16. Mal lädt das Europäische Filmfestival der Generationen ein, die vielfältigen Facetten des Alterns und den Dialog zwischen den Generationen zu entdecken. Die Volkshochschule der Stadt Speyer beteiligt sich in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro und weiteren Filmpaten mit sechs Terminen. Im Anschluss an die Filme laden moderierte Diskussionen dazu ein, Eindrücke, Erfahrungen und Perspektiven zu teilen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltungsorte sind barrierefrei gewählt.
Folgende Filme werden in diesem Jahr gezeigt, die die Themen des Alterns und des Generationendialogs auf unterschiedliche Weise beleuchten:
Vergiss mein nicht – Liebevolle filmische Begleitung einer demenzkranken Mutter
Filmpate: Netzwerk Demenz Speyer
Datum: Montag, 6. Oktober 2025
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal
VIKA! – Faszinierende Doku über die älteste Plattenauflegerin Europas
Filmpate: Verein der Freunde und Förderer des Seniorenbüros e.V.
Datum: Montag, 13. Oktober 2025
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal
Was ist schon normal? – Komödie mit und nicht über Menschen mit Behinderung
Filmpate: Mehrgenerationenhaus − Haus der Familie Offener Treff Weißdornweg
Datum: Donnerstag 16. Oktober 2025
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Mehrgenerationenhaus, Weißdornweg
Mit Herz und Hund – Liebesromanze im Alter über 23 Spaziergänge
Filmpate: Volkshochschule Speyer
Datum: Montag 20. Oktober 2025
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal
Toni und Helene – Ziemlich beste Freundinnen auf einer Reise auf Leben und Tod
Filmpate: HORIZONT – Peter + Maria Kinscherff-Stiftung für Seniorenhilfe
Datum: Mittwoch 22. Oktober 2025
Uhrzeit: 16:00 Uhr
Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal
Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen – Eine Entdeckungsreise über die Faszination Erde für die ganze Familie
Filmpate: junge vhs und Stadtbibliothek Speyer
Datum: Freitag 24. Oktober 2025
Uhrzeit: 15.00 Uhr
Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal
Nähere Informationen zu den Filmen unter www.vhs-speyer.de.
Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.
