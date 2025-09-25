Speyer – 16. Europäisches Filmfestival der Generationen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum 16. Mal lädt das Europäische Filmfestival der Generationen ein, die vielfältigen Facetten des Alterns und den Dialog zwischen den Generationen zu entdecken. Die Volkshochschule der Stadt Speyer beteiligt sich in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro und weiteren Filmpaten mit sechs Terminen. Im Anschluss an die Filme laden moderierte Diskussionen dazu ein, Eindrücke, Erfahrungen und Perspektiven zu teilen. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltungsorte sind barrierefrei gewählt.

Folgende Filme werden in diesem Jahr gezeigt, die die Themen des Alterns und des Generationendialogs auf unterschiedliche Weise beleuchten:

Vergiss mein nicht – Liebevolle filmische Begleitung einer demenzkranken Mutter

Filmpate: Netzwerk Demenz Speyer

Datum: Montag, 6. Oktober 2025

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal

VIKA! – Faszinierende Doku über die älteste Plattenauflegerin Europas

Filmpate: Verein der Freunde und Förderer des Seniorenbüros e.V.

Datum: Montag, 13. Oktober 2025

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal

Was ist schon normal? – Komödie mit und nicht über Menschen mit Behinderung

Filmpate: Mehrgenerationenhaus − Haus der Familie Offener Treff Weißdornweg

Datum: Donnerstag 16. Oktober 2025

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: Mehrgenerationenhaus, Weißdornweg

Mit Herz und Hund – Liebesromanze im Alter über 23 Spaziergänge

Filmpate: Volkshochschule Speyer

Datum: Montag 20. Oktober 2025

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal

Toni und Helene – Ziemlich beste Freundinnen auf einer Reise auf Leben und Tod

Filmpate: HORIZONT – Peter + Maria Kinscherff-Stiftung für Seniorenhilfe

Datum: Mittwoch 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal

Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen – Eine Entdeckungsreise über die Faszination Erde für die ganze Familie

Filmpate: junge vhs und Stadtbibliothek Speyer

Datum: Freitag 24. Oktober 2025

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Ort: Villa Ecarius, Vortragssaal

Nähere Informationen zu den Filmen unter www.vhs-speyer.de.

Das komplette vhs-Programm kann unter www.vhs-speyer.de/programm abgerufen werden. Bei Fragen sind die Mitarbeitenden der Volkshochschule Speyer unter der Telefonnummer 06232 14-1360 und per E-Mail an vhs@stadt-speyer.de erreichbar.

Quelle: Stadt Speyer