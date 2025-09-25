Sinsheim – Telefonsprechstunde zum Thema Arthrose



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 1. Oktober von 14 Uhr bis 16 Uhr

Wenn die Gelenke schmerzen und Bewegungen zur Belastung werden, kann eine beginnende Arthrose dahinterstecken. Viele Betroffene fragen sich: Was kann ich tun, um die Beschwerden zu lindern – und wann ist eine Operation notwendig?

Orientierung und medizinische Beratung bietet Timo Nabers, kommissarischer Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der GRN-Klinik Sinsheim, im Rahmen einer kostenlosen telefonischen Sprechstunde. Am Mittwoch, 1. Oktober steht Herr Nabers zwischen 14 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer 07261 66-17550 für Fragen rund um die Gesundheit von Knie und Hüfte zur Verfügung.

Er informiert über bewährte konservative Behandlungen, erläutert operative Möglichkeiten und gibt individuelle Tipps zur Vorbeugung und Therapie von Arthrose.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH